Getty Images مسؤولو وأنصار طالبان يستخدمون تويتر بكثافة لنشر رسائلهم

بدأت حركة طالبان استخدام العلامة الزرقاء على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

وكانت تلك العلامة في البداية تُمنح بمعرفة موقع التواصل الاجتماعي للحسابات "النشطة، والمشهورة، والموثقة" من أجل الصالح العام ولا يمكن شراؤها.

لكن يمكن للمستخدمين الآن شراء علامة التحقق من خلال الاشتراك في خدمات "تويتر بلو".

ويستخدم اثنان من قادة الحركة وأربعة من أشد مؤيديها في أفغانستان العلامة الزرقاء.

وأصبح لدى هداية الله هدايت، وزير "الوصول إلى المعلومات" في حكومة طالبان، علامة التحقق على حسابه على تويتر.

ولدى هدايت 187 ألف متابع على حسابه على تويتر، ويستخدم هذا الحساب في نشر معلومات عن حكومة طالبان الأفغانية. وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن العلامة الزرقاء اختفت من على حسابه الشهر الماضي، لكنها عادت إلى الظهور مرة ثانية.

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كما تظهر علامة تويتر الزرقاء على حساب عبد الحق حماد، رئيس الرقابة على الإعلام في وزارة المعلومات والثقافة الأفغانية، وهو الحساب الذي يتابعه 170 ألف شخص على تويتر.

كما حصل مؤيدون للحركة الأفغانية على علامات زرقاء توثق حساباتهم هم أيضا. وأشاد محمد جلال، الذي عُرف في بأنه مسؤول في طالبان، بإيلون ماسك، مؤكدا أنه "يجعل تويتر عظيما مرة ثانية".

وشهد تويتر جدلا واسع النطاق لبعض الوقت بسبب وجود المتشددين الإسلاميين على شبكة التواصل الاجتماعي البارزة.

وفي أكتوبر 2021، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - الذي تم تعليق حسابه على منصة تويتر بعد اقتحام أنصاره الكابيتول هيل: "نعيش في عصر يشهد وجودا قويا على تويتر لطالبان، لكن رئيسكم الأمريكي المفضل تم إسكاته". ووصف ترامب حظر حسابه بأنه "غير مقبول".

وبدأ عرض العلامة الزرقاء للبيع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بتكلفة 8 دولارات شهريا ترتفع إلى 11 دولارا شهريا لمن يستخدمون تويتر على أجهزة أبل.

ويستفيد المسجلون في خدمات "تويتر بلو" من "أولوية الظهور في البحث، والإشارة والردود" من أجل مكافحة البريد العشوائي والمبرمج، وفقا لتويتر.

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يُذكر أنه قبل إتاحة شراء علامة التحقق الزرقاء، لم يكن حساب أي من أعضاء طالبان يحمل هذه العلامة التي كانت تستخدم في ذلك الوقت في تحديد هويات المستخدمين التي تحقق منها تويتر.

وبعد عودتهم إلى السلطة في كابل في أغسطس/ آب 2021، استحوذ أعضاء طالبان على حسابات تويتر المحققة الخاصة بالمسؤولين في الإدارة السابقة، بما في ذلك الحساب الرسمي لاتحاد الكريكيت الأفغاني الذي يحمل الآن علامة تحقق ذهبية.

وتتضمن السياسات الجديدة لتويتر منح علامة تحقق ذهبية للشركات، وعلامة تحقق رمادية لمستخدمين آخرين مثل السلطات الحكومية.

ويُعد مسؤولو وأنصار طالبان من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي بغزارة في نشر رسائلهم الرئيسية.

ولم ترد إدارة تويتر على طلب التعليق على استخدام طالبان علامات التحقق.