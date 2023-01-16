فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تحقيقا في تصريحات سياسية أدلى بها حفيد نيلسون مانديلا خلال حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين المقامة بالجزائر.

وقال "كاف" في بيان إنه سينظر "فيما إذا كان هناك إلتزام" بالقواعد التي وضعها كل من "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم احتجاجا للكاف بعد إدلاء حفيد مانديلا بتصريحات خلال حفل افتتاح البطولة يوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، حيث حل زوليفوليل مانديلا ضيفا على اللجنة المنظمة المحلية.

وأقيم الحفل ومباراة الافتتاح للبطولة، التي فازت فيها الجزائر على ليبيا بهدف دون رد، في ملعب نيلسون مانديلا الذي شُيِّد مؤخرا في العاصمة الجزائرية.

وقال حفيد مانديلا، خلال إلقاء كلمة: "دعونا نكافح من أجل تحرير آخر مستعمرة في أفريقيا ".

وفي رسالة الاحتجاج التي اطلعت عليها بي بي سي، قال الاتحاد المغربي لكرة القدم أن التصريح الخاص بالصحراء الغربية لا علاقة له بالبطولة أو كرة القدم بشكل عام وأنه استهدف المملكة المغربية بشكل حصري.