أطلق عدد من الكتاب والناشرين والباحثين والإعلاميين العرب تحذيراً شديدا من اتساع نطاق عمليات القرصنة للكتب والنصوص والوثائق الورقية والإلكترونية العربية.

وجاء ذلك بعيد المشاركة في مؤتمر بروكسيل، الذي انعقد لمدة يومين، برعاية المعهد الأوروبي للدراسات الإبستمولوجية، للبحث في أزمة النشر في العالم العربي واعتبر أن القرصنة "جريمة نهب خطيرة تصيب حركة النشر بأضرار قاتلة، وسرقة سافرة لجهود المؤلف وحقوق الناشر وتنطوي على ضرر استراتيجي للقارئ الذي يستفيد مجانا من كتاب مقرصن".

المؤتمرـ الذي تابعت بي بي سي مداولاته، قال في بيان صادر عنه إن ذلك يلحق بالقارئ العربي :"ضرراً استراتيجياً جراء إضعاف حركة التأليف والنشر وبالتالي إنتاج المعارف ونقلها وتداولها وتفعيل اقتصادها".

ودعا المؤتمر "جمهور القراء في عموم العالم العربي إلى الامتناع عن تداول الاعمال المقرصنة واعتبارها غير قانونية وقد تلحق ضررا معرفياً خطيرا بهم".

المؤتمر أرجع سبب هذا التحذير إلى أن الكتب المقرصنة :"قد تتعرض للتحوير والحذف والإضافة ولا شيء يضمن سلامتها ومطابقتها للأصل" وذلك بما يجعلها "تشبه أعمال التهريب والغش والتزوير وبالتالي ليست جديرة بالثقة".

وناشد المجتمعون وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والجهات كلها والمؤسسات المعنية بتداول الكتب والنصوص بـ "مقاطعة الاعمال المقرصنة والتشهير بأصحابها عبر تنظيم لوائح سوداء بأسمائهم وعناوينهم والمطالبة بمحاكمتهم ونشر الأحكام الصادرة بحقهم كما تنشر الأحكام الصادرة بحق سائر المجرمين".

أبعد من ذلك طالب الكتاب والناشرون الذين خاضوا نقاشات موسعة حول هذا الأمر إلى تدخل الجامعة العربية والبلدان المنضوية في عضويتها بهدف :"وضع أسماء المقرصنين والجهات المعنية بالقرصنة على المطارات ومنع دخولهم إلى البلد المعني كما تمنع سائر المجرمين".

وحتى يصبح الأمر قانونياً ويدخل حيز التنفيذ بسرعة فإنه ينبغي من وجهة نظر المؤتمر "إصدار قوانين تكافح هذه الآفة وتحول دون انتشارها، وتضمن تقديم المقرصنين للعدالة، وتحريم التعامل الادبي و التجاري معهم".

وفي تعليقه، بناء على طلب من بي بي سي نيوز عربي، على نتائج مؤتمر بروكسل في ظل أزمة وفوضى النشر في العالم العربي يقول الأكاديمي في جامعة ليون الفرنسية يحيى بلحسن :"سنحاول إيصال قرارات المؤتمر إلى المعنيين بالأمر " لكن الأمر سيظل في رأي بلحسن "بيد الناشرين وبمقدار تعاونهم لنفيد تلك التوصيات".

خلفيات أزمة القرصنة

تأتي تحذيرات الموقعين على إعلان بروكسل بعد سنوات من تعرض مئات وربما آلاف الكتب والنصوص والوثائق العربية وحتى بعض المخطوطات التاريخية للقرصنة، لكن هذا لم يكن يمثل جريمة نشر يفترض أن تُستخدم ضدها كل الوسائل القانونية للحد من تفشيها ولمعاقبة المقرصنين وردعهم.

الكاتب اللبناني، فيصل جلول، اعتبر في حديث لبي بي سي قبيل مشاركته في اجتماع بروكسل أن :"هناك آفة اسمها القرصنة، وأن الكتب العربية ما إن تنتشر حتى تقرصن وتطيح بحق الكاتب وأحياناً بحق دار النشر، وبالتالي تقتل كتاباً مرشحاً للانتشار في مهده".

ويضيف جلول أنه عندما أراد توكيل أحد المحامين لمقاضاة أحد المقرصنين قام بطباعة أكثر من خمسين ألف نسخة من كتابه، متباهياً بتوفيره للجمهور ، قال له المحامي :"احمد ربك أن الشخص الذي قام بقرصنة الكتاب لم يضع إسمه على الكتاب كمؤلِف له محل إسمك".

وجهة نظر أخرى

لكن الناشر صالح البيضاني، رئيس دار نشر (عناوين بوكس) في القاهرة يرى أن :"أحد أطراف هذه المشكلة هم المؤلفون أنفسهم" ويضيف البيضاني في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي أن :"كثيراً من المؤلفين يسربون نسخة من كتبهم بصيغة (بي دي إف) وهذا يضر بالكتاب"، ويضيف البيضاني، وهو رئيس دار نشر يمنية تعمل من القاهرة أن ذلك :"يضر بالكتاب، فبعض المؤلفين لا يدرك حقيقة أنه يجب عليه تسويق كتابه بطريقة صحيحة ويشجع القراء على اقتنائه بشكل قانوني بدلاً من توزيعه بتلك الطريقة ثم لا يجد الكتاب طريقه للانتشار في منافذ البيع ومعارض الكتب.

طبعة شعبية!

غير أن بعضهم يرجع أسباب القرصنة ليس فقط إلى جشع المقرصنين وطمعهم، ولكن أيضاً إلى تدني القدرة الشرائية لدى عامة القراء في مختلف الدول العربية، إذ يَعتبر بعض المقرصنين أن ما يقومون به هو نوع من الخدمة للقارئ العربي غير القادر على شراء الكتب وذلك من خلال ما يصفه هؤلاء بـ "طبعة شعبية" بدلاً من شراء الكتب الجيدة الطباعة والمصقولة الورق من المكتبات أو منصات البيع الأخرى بأسعار أعلى.

مشكلات أخرى

غير أن القرصنة ليست وحدها المشكلة التي يواجهها الكتاب العربي، فثمة تحديات أخرى تتمثل في منافسة الكتاب الرقمي وطغيان وسائل التواصل الاجتماعي مثلاً.

أزمة الكتاب العربي كما بات معروفاً لم تعد تتعلق فقط بارتفاع تكاليف الطباعة، وتذبذب أسعار العملات المحلية والعالمية عقب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ولكن أيضا بغياب سياسات منظمة للنشر ، فباستثناء الكتب التراثية والمترجمة المسوح بنشر أغلبها فإن ثمة تضييقاً في مساحات الحرية وقيوداً على المؤلفين وازدواجيةً في معايير النشر غير الموحدة لدى الدول العربية أجمع وحتى غير المحددة أو الثابتة في كل دولة عربية على حدة، ما قد يجعل أنه يلزم على الكاتب أن يضع (صيغاً) من كتابه تناسب قائمة المحذورات والممنوعات في كل بلد عربي.

لا مردود من تأليف الكتب

رغم أن بعض الانتاجات الإبداعية كالرواية والدواوين الشعرية تتصدر المبيعات من الكتب أكثر من كتب الفلسفة والاقتصاد والعلوم إلاّ أنها تبدو في المرتبة الثانية من كتب الطبخ والجنس وكثب الإثارة الأخرى إلاّ أن كثيرا من الكتاب والمبدعين لا يزال يتعين عليه أن يدفع لدور النشر للإسهام في تكاليف طباعة كتابه، وذلك مقابل حصوله على نسخ محدودة من الكتاب ، يضطر أحياناً إلى شراء نسخ من كتابه لإهدائها إلى أصدقائه.

تتحدث الشاعرة الأردنية، باسمة غنيم، عن تجربتها لبي بي سي، بعد أن أصدرت ثلاث مجموعات شعرية بقولها :"تعطينا دور النشر جزءًا من كتبنا، وعندما تنفد من لدينا نعود إليها لنشتري كتبنا" وتضيف غنيم قولها :"لا مردود مادياً أو معيشياً من وراء الكتابة، فالكاتب يدفع من جيبه أكثر مما يأخذ".

الرقابة ليست حلاً

ما هو مطلوب على ما يبدو هو أكثر من مجرد عصف ذهني من وقت لآخر بين المعنيين حول أزمة النشر في العالم العربي، بل إلى إدراك المؤسسات العربية المعنية لما يجب أن تكون عليه سياساتها في مجال النشر العام والأكاديمي بعيداً عن اشكال الرقابة التي لم يعد ثمة مستقبل لها في ظل "الانفجار المعلوماتي" عبر الإنترنت ، وبما يتماشى كذلك مع متطلبات حرية التفكير والتعبير وتطورات علم المعرفة وتكنولوجيا الاتصال.