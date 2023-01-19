AFP via Getty Images

يواجه الممثل أليك بالدوين تهمة القتل غير العمد في حادث إطلاق النار على المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، التي قُتلت في موقع تصوير فيلم "راست".

وكان بالدوين يتدرب على مشهد في الفيلم عندما وقع إطلاق النار في مزرعة في نيو مكسيكو في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وستوجه تهمة أيضا لهانا غوتيريز ريد، مسؤولة الأسلحة في الفيلم.

ولم يعلق أي منهما على الاتهامات.

ويوم الخميس، أعلنت مدعية منطقة سانتا في، ماري كارماك ألتويس، في بيان أنه سيتم توجيه اتهامات للاثنين بحلول نهاية الشهر.

وجاء في البيان أن "الممثل والمنتج أليك بالدوين ومسؤولة الأسلحة هانا غوتيريز ريد سيُتهمان بتهمتي القتل غير العمد. لقد قررت أن هناك أدلة كافية".

وقالت: "لا أحد فوق القانون والجميع يستحقون العدالة".

ويواجه كلاهما عقوبة بالسجن تصل إلى 18 شهرا وغرامة قدرها 5000 دولار في حالة إدانتهما. وقال الادعاء إنهما سيحاكمان من قبل هيئة محلفين.

وأصيب مخرج الفيلم، جويل سوزا، أيضا في إطلاق النار، لكن الادعاء قال إنه لن يتم توجيه أي اتهامات في ما يتعلق بذلك.

وبعد إطلاق النار، قال بالدوين إنه لم يضغط على الزناد، ولم يكن يعلم أن المسدس به ذخيرة .

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، قال: "لا أعرف ما حدث. لا أعرف كيف وصلت تلك الرصاصة في المسدس. لا أعرف".

Getty Images

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، توصل الممثل البالغ من العمر 64 عامًا وشركة إنتاج الفيلم إلى تسوية بشأن مبلغ لم يكشف عنه مع أسرة هاتشينز.

وجاء ذلك بعد أن رفع ماثيو، زوج المصورة السينمائية، دعوى قضائية تتعلق بالقتل الخطأ زعمت حدوث انتهاكات لمعايير السلامة.

وقال هاتشينز في بيان آنذاك: "نعتقد جميعًا أن وفاة هلينا كانت حادثا مروعا. ليس لدي مصلحة في الانخراط في تبادل الاتهامات أو تحميل اللوم".

وكان من المقرر استئناف إنتاج الفيلم هذا العام مع هاتشينز كمنتج تنفيذي.