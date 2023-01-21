مجموعة مختارة من أقوى الصور التي التقطها مصورو وكالات الأنباء حول العالم خلال الأسبوع الماضي.
مسافرون ينتظرون ركوب القطارات في محطة هونغكياو للسكك الحديدية في شنغهاي، خلال فترة الذروة السنوية للسفر لمهرجان الربيع قبيل العام القمري الصيني الجديد.
الأمريكية ميليسا فولي تزيل الأنقاض مع فيضان نهر "سان لورينزو" في منطقة فيلتون غروف، بولاية كاليفورنيا، والتي تضررت بشدة من الفيضانات. طُلب من آلاف الأشخاص في الولاية إخلاء منازلهم.
شارك أكثر من مليون شخص في يوم من الاحتجاجات والإضرابات، ضد خطط لتمديد سن التقاعد في فرنسا من 62 إلى 64 عاما، وفقًا لوزارة الداخلية الفرنسية. رفع موظفو شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية المملوكة للدولة المضربين في باريس المشاعل عاليا، أثناء قيامهم بالاحتجاج.
وزير المالية البريطاني جيريمي هانت والنائبة سارة بريتكليف ورئيس الوزراء، ريشي سوناك، يعلنون عن أحدث المخصصات المالية من صندوق Leveling Up التابع للحكومة البريطانية.
سيخصص الصندوق ما يقرب من 20 مليون جنيه إسترليني لتطوير ساحة البلدة في أكرينغتون، في مقاطعة لانكشير، حيث تشغل بريتكليف منصب عضو البرلمان. والبلدة واحدة من 111 منطقة في جميع أنحاء بريطانيا سوف تستفيد من الصندوق.
جاسيندا أرديرن تعلن عزمها التنحي عن منصبها كرئيسة لوزراء نيوزيلندا قبل انتخابات هذا العام، قائلة إنها لم يعد لديها "ما يكفي من الطاقة" للقيادة. وأصبحت أرديرن أصغر رئيسة حكومة في العالم، عندما تم انتخابها رئيسة للوزراء في عام 2017، عن عمر يناهز 37 عامًا.
صورة لوجه لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي تظهر في حقل بمنطقة باليستيروس، في الأرجنتين. العمل من تصميم المهندس الزراعي، كارلوس فاريشيلي، باستخدام تقنية الزراعة الدقيقة.
نسر أبيض الذيل يستعد لنشر أجنحته في حديقة "هورتوبيجي" الوطنية خلال الإحصاء السنوي للطيور الجارحة، قبيل فصل الشتاء في المجر.
صاروخ روسي دمر جزءًا من مبنى سكني في مدينة دنيبرو، في أوكرانيا، ليبقى هذا المطبخ المنزلي مكشوفا بهذا الشكل. وكان مدرب الملاكمة ميخايلو كورينوفسكي، صاحب المنزل، واحدًا من 40 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم. وبحسب ما ورد نجت زوجته وأطفاله.
لاعبة كرة قدم تمارس مهاراتها بالقرب من منزلها، في ضواحي داكار في السنغال.
الممثل الأمريكي، جيف بريدجز، يتلقى جائزة "الإنجاز على مدار الحياة" خلال الحفل السنوي الثامن والعشرين لجوائز اختيار النقاد في لوس أنجليس، بولاية كاليفورنيا.