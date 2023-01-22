EPA لوحظ حضور كثيف للشرطة في منطقة الحادث

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الشرطة في ولاية كاليفورنيا تستجيب لبلاغ عن حادث إطلاق نار أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

ووقع الحادث في منطقة مونتيري بارك الواقعة على بعد 13 كيلومترا شرقي لوس أنجيليس بعد العاشرة من مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وكان الآلاف قد تجمعوا في المدينة لحضور مهرجان السنة القمرية الجديدة في مونتيري بارك.

ولم يتضح بعد عدد الذين أصيبوا نتيجة إطلاق النار وما إذا كانت هناك وفيات.

ولم تعلق الشرطة على خبر إطلاق النار كما لم يتضح إن كان ألقي القبض على أي مشتبه به.

وظهر في لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حضور كثيف للشرطة في المنطقة.

وقال شاهد عيان لصحيفة لوس أنجيليس تايمز إن ثلاثة اشخاص هرعوا إلى مطعمه وطلبوا منه إغلاق الباب لأن شخصا يحمل رشاشا موجود في المنطقة.

وكانت الاحتفالات السنوية بالسنة القمرية الجديدة تجذب زوارا يتجاوزون مئة ألف شخص.

وكان من المقرر أن تنتهي الاحتفالات في الساعة التاسعة من مساء السبت بالتوقيت المحلي.

ويقيم حوالي 600 ألف شخص في منطقة مونتيري بارك وتسكن جالية آسيوية كبيرة في المنطقة.