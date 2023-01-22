Getty Images السلطات في بيرو تعلن عن إمكانية رد ثمن التذاكر للسائحين الذين لم يتمكنوا من زيارة موقع ماتشو بيتشو

أغلقت بيرو مزارها السياحي الشهير ماتشو بيتشو لأجل غير مسمى، في ظل استمرار المظاهرات ضد الرئيسة الجديدة للبلاد.

وقالت السلطات إنها أغلقت موقع ماتشو بيتشو ودرب التجوّل التقليدي "الإنكا" المؤدي إليه، في تدبير احترازي لحماية السائحين والمواطنين على السواء.

وأُنقذ الآن مئات الأشخاص الذين ظلوا عالقين لساعات عند سفح ماتشو بيتشو أو "القلعة الضائعة" كما يُطلق عليها والتي يعود تاريخ تشييدها إلى القرن الخامس عشر الميلادي.

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم في مظاهرات عنيفة اندلعت في بيرو منذ الإطاحة برئيسها السابق بيدرو كاستييو.

وتم تعليق خدمات السكك الحديدية المؤدية إلى ماتشو بيتشو يوم الخميس، بعد تعرّض بعض خطوط القطارات لأضرار منسوبة إلى المتظاهرين، وعلوق 418 شخصا نتيجة لذلك في موقع ماتشو بيتشو، بحسب ما قال وزير السياحة لويس فرناندو هيلغيرو في مؤتمر صحفي يوم السبت.

ولكن بحلول ليل السبت، أعلنت وزارة السياحة في بيرو أن جميع العالقين -148 أجنبيا و270 مواطنا- تم إجلاؤهم بأمان عبر قطارات وحافلات.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها سائحون في موقع ماتشو بيتشو بسبب الاضطرابات المدنية التي تشهدها بيرو؛ فقد تم إجلاء مئات السائحين عبر طائرات الشهر الماضي بعد أن علقوا في الموقع ذاته لبضعة أيام.

ويتسنّم موقع ماتشو بيتشو قمة جبلية على سلسلة الأنديز. ويعدّ الموقع أحد عجائب الدنيا السبع الجُدد. وهو أحد المقاصد الشهيرة للسائحين؛ حيث يقصده نحو مليون سائح سنويا.

ويطيب لبعض السائحين أن يتخذوا درب التجوّل التقليدي "الإنكا" لأيام للوصول إلى مزار ماتشو بيتشو.

وأعلنت وزارة الثقافة في بيرو، أنه يمكن لأولئك الذين اشتروا بالفعل تذاكر لزيارة الموقع أن يستخدموها بعد شهر من انتهاء المظاهرات، أو استعادة أموالهم.

ويطالب المتظاهرون في بيرو بإجراء انتخابات جديدة، داعين الرئيسة الجديدة للبلاد دينا بولوارتي للتنحّي، لكنها ترفض تلبية تلك المطالب حتى الآن.

كما يطالب المتظاهرون بإطلاق سراح الرئيس السابق للبلاد بيدرو كاستييو، والمسجون حاليا بتُهم بينها التمرّد والتآمر على البلاد.

وينكر كاستييو التُهم الموجهة إليه ويصرّ على أن لا يزال الرئيس الشرعي لبيرو.