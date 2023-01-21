تزوج رائد الفضاء الأمريكي السابق باز ألدرين للمرة الرابعة في عيد ميلاده الـ 93.

وشارك ألدرين في رحلة أبولو 11 الفضائية التاريخية في عام 1969، حين أصبح أحد أول شخصين يسيران على سطح القمر، بعد قائد المهمة نيل أرمسترونغ.

وقال الطيار السابق إنه وزوجته الجديدة أنكا فور "كانا متحمسين مثل مراهقين هاربين".

وألدرين واحد من ثلاثة أشخاص على قيد الحياة فقط ساروا على سطح القمر.

وشارك ألدرين صورا من حفل الزفاف في لوس أنجليس على تويتر.

وكتب على تويتر: "في عيد ميلادي الـ 93 واليوم الذي سيتم تكريمي فيه (بجائزة) أساطير الطيران الحية، يسعدني أن أعلن أنني وحبيبتي منذ أمد طويل، الدكتورة أنكا فور، قد تزوجنا".

Twitter: @TheRealBuzz

وتتولى فور، 63 عاما، الحاصلة على درجة الدكتوراة في الهندسة الكيميائية، منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة ألدرين "باز ألدرين أدفينشرز".

وفي عام 1969، شاهد ما يقدر بنحو 600 مليون شخص نيل أرمسترونغ وباز ألدرين يمشيان على سطح القمر، في سابقة بشرية، ضمن مهمة أبولو 11. وحينها، كان ذلك أكبر جمهور تلفزيوني في التاريخ.

وبين عشية وضحاها تقريبا، أصبح ألدرين أحد أشهر الأسماء على هذا الكوكب. وكانت الأشهر التي تلت المهمة مليئة بالظهور الإعلامي والتقاط الصور والاحتفاء وإلقاء كلمات بعد مآدب العشاء.

وقال ألدرين لصحيفة لوس أنجليس تايمز في عام 2001: "لم أفكر كثيرا في ما سيحدث بعد ذلك. لم أكن مستعدا أو مرتاحا لأن أكون محط أنظار الجمهور إلى هذا الحد".

Reuters

وقبل الهبوط الشهير على سطح القمر، قاد ألدرين طائرات مقاتلة في مهام قتالية للقوات الجوية الأمريكية خلال الحرب الكورية.

وفي عام 2018، أسس مؤسسة فكرية غير ربحية، هي "معهد الطيران الفضائي".