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لم يتمكن بعض مستخدمي منصة تويتر من التغريد يوم الأربعاء، بعد أن واجه الموقع مشاكل فنية.

وتلقى أصحاب الحسابات رسالة مفادها: "لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال التغريدات".

وأبلغ موقع DownDetector الخاص بتتبع انقطاع الخدمة عن الخلل، في الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

وكان إيلون ماسك قد قام بتخفيض القوة العاملة في تويتر، على مدار الأشهر القليلة الماضية، منذ أن استحوذ على المنصة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقابل 44 مليار دولار.

وفي الشهر الماضي، قال الملياردير الذي يرأس أيضا شركة تسلا وسبيس إكس إن لدى تويتر حوالي 2300 موظف، انخفاضًا من حوالي 8000 عندما تولى المنصب.

ومنذ أشهر، يحذر الخبراء من أن مثل هذه التخفيضات الكبيرة قد تسبب مشاكل فنية، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان انخفاض عدد الموظفين هو السبب وراء انقطاع الخدمة، الذي حدث يوم الأربعاء.

ويبدو أن جزءًا من الانقطاع قد تم إصلاحه سريعا، حيث أبلغ العديد من المستخدمين أنه يمكنهم التغريد.

وأفاد البعض بأنه تم إخطارهم من قبل تويتر بأنهم تجاوزوا الحد الأقصى، البالغ 2400 تغريدة في اليوم، على الرغم من أنهم لم ينشروا أي تغريدات يوم الأربعاء.

وأبلغ أصحاب الحسابات أيضًا عن مشاكل في رسائل تويتر. و قال العديد من المستخدمين إنهم لا يستطيعون الوصول إلى TweetDeck وهو تطبيق لقياس المعلومات مرتبط بـ تويتر.

ولم يتضح بعد عدد المستخدمين الذين تأثروا بهذا الخلل في الخدمة.

وقال تويتر "ربما لا يعمل موقع تويتر بالشكل المتوقع بالنسبة لبعضكم. نأسف للمشكلة. نحن على علم بذلك ونعمل على إصلاحها".

وفي الأسابيع الأخيرة، اشتكى العديد من المستخدمين من الأخطاء أثناء استخدام تويتر، بما في ذلك ادعاء البعض أنهم قد يزيدون من وصول التغريدات إذا أغلقوا حساباتهم.

وأفاد موقع The Information الإخباري المتخصص في شؤون التقنية أن ماسك قد أخبر موظفي تويتر بالتوقف مؤقتًا عن تطوير الميزات الجديدة، "لصالح تعظيم استقرار النظام وقوته خاصة مع اقتراب Super Bowl"، وذلك في إشارة إلى بطولة كرة القدم الأمريكية التي يفترض أن تجذب مزيدا من الإعلانات على تويتر.

وأعلن تويتر أيضًا أن مستخدمي خدمة الاشتراك، التي تبلغ 8 دولارات شهريًا في الولايات المتحدة، يمكنهم الآن نشر تغريدات أطول.

ويمكن أيضا لمشتركي خدمة Twitter Blue الآن نشر ما يصل إلى 4000 حرف، أي أكثر بكثير من حد 280 حرفًا المفروض على المستخدمين الذين لا يدفعون.

وقالت الشركة في تغريدة مطولة أعلنت فيها عن هذه الخاصية: "لكن لا تقلق، تويتر لا يزال هو تويتر".

في غضون ذلك، أبلغ موقع DownDetector أيضًا عن انقطاع الخدمة في يوتيوب، والذي أثر في ذروته على 65000 مستخدم.

وفي تغريدة، قال موقع يوتيوب المملوك لشركة ألفابت الشركة الأم لشركة غوغل إنه يحقق في التقارير، التي تفيد بأن الصفحة الرئيسية للموقع "معطلة بالنسبة لبعضكم".

وكتب "نحن نبحث في الأمر ... نأسف حقًا إذا كنت تعاني من هذا (الخلل)".