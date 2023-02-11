EPA رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحملان علم الاتحاد الأوروبي خلال جلسة خاصة للبرلمان الأوروبي في بروكسل يوم 9 فبراير/شباط 2023.

نبدأ جولتنا من صحيفة التايمز ومقال رأي لماثيو بارّيس بعنوان: "مساعدتنا لأوكرانيا مرتبطة بشروط".

ويقول الكاتب إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يجعل، في زيارته للندن هذا الأسبوع، من بلاده محور الاهتمام فحسب، بل جعل نفسه محوراً للدعم أيضاً، إذ جعل المسألة أمرا شخصيا "فشعرنا أننا لا نستطيع أن نخذل هذا البطل الشجاع. ولا ينبغي لنا ذلك".

واعتبر الكاتب أن "لا شيء نقوله يجب أن يضعف أبداً التزامنا بمعركته"، وأنه يجب القضاء على "طموحات موسكو في أوكرانيا ليس فقط في ساحة المعركة الآن، ولكن بشكل دائم"، وأن الهدف الأخير هو أن تكون "الأمور مستقرة حين يقف قضف المدافع".

ويعتبر الكاتب أنه إذا كان على الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا الغربية أن يتحملوا أي مسؤولية في دعم السلام بعد الحرب في أوكرانيا، كما دعموا الجهود الحربية، فيجب أن يكون لهم "صوت في مدى الطموح العسكري لهذا البلد وفي شروط أي تسوية نهائية".

وقال إن الدعم العسكري لأوكرانيا بالأسلحة والطائرات المقاتلة والدبابات وبالتدريب على استخدامها "يجب ألا يعتقد أنه غير مشروط".

ويضيف أنه ولهذه الأسباب، القرار النهائي لن يكون بيد زيلينسكي وحده.

وفي ما يتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، يقول الكاتب إنه ومهما كانت الحدود النهائية لأوكرانيا وشكلها، إلا أن أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي سيشعرون بمسؤولية دعمها والوقوف إلى جانبها. ويضيف أنه لذلك "سيكون لهذه القوى مصلحة في شكل السلام الذي سيتفق عليه".

ويشير الكاتب إلى أنه بعد ذلك، "ستتم المطالبة بجهود إعادة إعمار ضخمة. وسيُطلب مجدداً من الغرب المساهمة، وسيكون ذلك في وقت قد يكون فيه اقتصاد البلدان المٌطالَبة بتقديم المساعدة متعثراً إلى حد كبير".

وسيتعيّن على المعنيين في بروكسل "أن يفكروا في ما إذا كانت كييف على مسافة قريبة من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وما إذا كان الاتحاد قادراً على تحمل العبء الاقتصادي المتمثل في تقبل اقتصاد سيء آخر".

وينتقل الكاتب بعد ذلك للحديث عن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ويسأل عن إمكانية أن تكون هناك تعهدات لأوكرانيا أقل من عضويتها في الحلف.

ويشير إلى أنه "كلما نظرت عن كثب إلى الوضع، كلما أصبح من الواضح أنه وفي حال اقترب أحد الطرفين من تحقيق النصر في هذه الحرب، فلن تصبح الصورة أكثر بساطة، بل أكثر تعقيداً".

ويعتبر أن اليوم الذي ستجلس فيه كل من روسيا وأوكرانيا على طاولة الحوار "يجب أن يأتي قريباً".

ويقول إن حضور الطرف الثالث، وهو القوى الغربية برئاسة الولايات المتحدة، وإن لم يكن على الطاولة، إلا أنه "سيكون محسوساً بشدة".

وأنهى الكاتب مقاله بالقول: "لقد اعتقدت (وكتبت هنا) ذات مرة أنه يجب ببساطة تحطيم روسيا. كنت مخطئاً. علينا إشراك روسيا. ليس الآن، لم يحن الوقت لذلك بعد، لكن هذا الوقت سيأتي حتماً".