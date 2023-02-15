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يقول إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إنه تبرع بحوالي 1.95 مليار دولار من أسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية التي يمتلكها للجمعيات الخيرية العام الماضي.

ويعادل هذا التبرع 11.6 مليون سهم، ووصفته الهيئات الأمريكية بأنه "هدية حسنة النية". ولم يذكر ماسك اسم الجهة أو المنظمة المستفيدة من التبرع.

وأظهرت الوثيقة التي قدمت إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن التبرع تم بين شهري أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

ولم ترد تسلا على الفور على طلب بي بي سي للتعليق.

وليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها ماسك أسهم تسلا للأعمال الخيرية. إذ تبرع بحوالي 5.74 مليار دولار من الأسهم في عام 2021، بحسب مصادر مالية.

وقال على تويتر في ذلك العام إنه يعتزم التبرع بمبلغ 20 مليون دولار لمدارس في مقاطعة كاميرون و10 ملايين دولار لمدينة براونزفيل في تكساس من أجل "تنشيط وسط المدينة".

وألمح ماسك إلى أنه يعتزم إيجاد شخص يخلفه رئيساً تنفيذياً لتويتر بحلول نهاية عام 2023.

وقال "أعتقد أنه من المحتمل أن يكون هذا قرب نهاية هذا العام، وهو توقيت جيد للعثور على شخص آخر لإدارة الشركة، لأنني أعتقد أنها يجب أن تكون في وضع مستقر، كما تعلمون بحلول نهاية هذا العام".

وأضاف في رابط فيديو في القمة العالمية للحكومات في دبي "أعتقد أنني بحاجة إلى تحقيق الاستقرار في الشركة والتأكد من أنها في وضع سليم مالياً، وأن خارطة طريق المنتج موضوعة بوضوح".

واشترى رجل الأعمال الملياردير منصة التواصل الاجتماعي العام الماضي مقابل 44 مليار دولار. وقال عندئذ إن الشركة على وشك الإفلاس.

ومع ذلك تعرض لانتقادات بعض مستثمري تسلا لقضاء الكثير من وقته في التركيز على محاولة تغيير وضع تويتر.

وكان ماسك قد قال في نوفمبر/تشرين الثاني مخاطبا قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا إنه يعمل كثيرا في الوقت الذي يتولى فيه مسؤولياته في تسلا، وتويتر وشركته الفضائية سبايس إكس.

وقال ماسك: "زاد عبء عملي كثيرا في الفترة الأخيرة". وأضاف "مازال أمامي الكثير من العمل، وهذا أمر مؤكد".