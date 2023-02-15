Getty Images توفي أكثر من 130 مهاجراً منذ بداية العام خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى أوروبا (صورة أرشيفية)

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 73 مهاجرا فقدوا و"يُعتقد أنهم لقوا حتفهم" بعد أن غرق قارب كانوا على متنه قبالة السواحل الليبية.

وأضافت أن سبعة ناجين فقط تمكنوا من العودة إلى الشاطئ بعد غرق القارب يوم الثلاثاء.

وقالت المنظمة إن فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الليبي والشرطة انتشلت 11 جثة فقط حتى الآن.

وتمثل ليبيا نقطة انطلاق لأولئك الساعين إلى العبور إلى أوروبا، وتقول المنظمة إن المأساة الأخيرة رفعت عدد الوفيات إلى ما يزيد على 130 شخصاً منذ بداية العام الجاري في رحلات مشابهة محفوفة بالمخاطر.

وكان القارب، الذي يقل 80 شخصاً، قد أبحر من مدينة قصر الأخيار، التي تقع على بعد نحو 75 كلم شرق العاصمة طرابلس، متوجّها إلى أوروبا، قبل غرقه.

وأفادت المنظمة أن "سبعة ناجين عادوا إلى الشواطئ الليبية في ظل ظروف صعبة للغاية وهم حالياً في المستشفى".

وقالت صفاء مسيحلي، المتحدثة باسم المنظمة: "الوضع لا يمكن تحمّله".

وأضافت: "هناك حاجة لتحرّك ملموس من قبل الدول لزيادة إمكانيات البحث والإنقاذ ووضع آليات واضحة وآمنة للنزول ومسارات آمنة ومنظمة للهجرة لخفض عدد الرحلات الخطيرة".

وأشارت المنظمة إلى تسجيل ما يربو على 1450 حالة وفاة العام الماضي وفق أرقام مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة.