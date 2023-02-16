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في جلسة استماع مثيرة، حُكم بالسجن مدى الحياة على مسلّحٍ قتل 10 أشخاص في إطلاق نار بدافع عنصري في متجر (سوبر ماركت) في بافالو في نيويورك العام الماضي.

وأقر بايتون جيندرون (19 عاماً) بأنه مذنب في 25 تهمة، بما في ذلك القتل من الدرجة الأولى والإرهاب بدافع الكراهية.

وقبل صدور الحكم يوم الأربعاء، هرع أحد أفراد الأسرة نحو جيندرون لكن أفراد الأمن أوقفوه.

وأدلى أفراد أسر الضحايا بشهادات مشحونة عاطفيا عن الكيفية التي تضرر بها ذووهم.

وقالت باربرا ماسي، التي قُتلت شقيقتها كاثرين، لجيندرون: "تأتي إلى مدينتنا وتقرر أنك لا تحب السود. يا رجل، أنت لا تعرف شيئاً عن السود. نحن بشر".

ويعاني زائير غودمان، الذي أصيب في الهجوم، من "ذنب الناجي"، بحسب ما قالت والدته في قاعة المحكمة.

وقالت زينيتا إيفرهارت "إنه يتعامل مع الألم الذي لا أستطيع تحمله كأم".

"في ذلك اليوم، اختار هذا الإرهابي أن قيمة الإنسان الأسود لا تعني شيئاً بالنسبة له... مهما كانت العقوبة التي يتلقاها [المسلح]، فإنها لن تكون كافية أبداً".

وفقد براين تالي أحد أفراد أسرته، جيرالدين تالي، في إطلاق النار.

وقال: "أنا أسامحك، لكنني أسامحك ليس من أجلك، ولكن من أجلي ومن أجل هذا المجتمع الأسود".

وكان جميع القتلى العشر من السود. كما جُرح ثلاثة آخرون.

وقال المحققون إن المسلح بحث في التركيب العرقي لبافالو التي تبعد 200 ميل (321 كم) عن منزله في كونكلين في نيويورك، قبل هجومه.

وكان مرتدياً درعاً مقاوماً للرصاص، قبل أن يقوم ببث هجوم 14 مايو/ أيار، بعدما كتب على الإنترنت كيف استلهم هجومه من عمليات إطلاق نار أخرى ذات دوافع عنصرية.

ويعد جيندرون غير مؤهل للإفراج المشروط.

وفي حديثه إلى قاعة المحكمة، قال: "أطلقت النار وقتلت الناس لأنهم كانوا سوداً. بالنظر الآن إلى الوراء، لا أستطيع أن أصدق أنني فعلت ذلك بالفعل".

"لقد صدقت ما قرأته على الإنترنت وتصرفت بدافع الكراهية. أعلم أنني لا أستطيع الرجوع عما فعلته، لكنني أتمنى أن أتمكن من ذلك، ولا أريد أن يستلهم أي شخص مني ومما فعلته".

ولم تعد ولاية نيويورك تسمح بعقوبة الإعدام.