Getty Images سجل سون هيونغ-مين الهدف الثاني لتوتنهام ليفوز الفريق 2-0 على وست هام

دعا نادي توتنهام شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ خطوات بعد تعرض لاعبه سون هيونغ-مين لإساءة عنصرية "مستهجنة تماما" عبر الإنترنت.

وقعت الإساءة خلال مباراة للفريق يوم الأحد انتهت بفوزه بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي الممتاز على وست هام. وسجل سون الهدف الثاني لتوتنهام عقب مشاركته بديلا.

ونشر توتنهام تغريدة قال فيها إن النادي أبلغ السلطات بشأن الإساءة ضد سون.

وقال: "ندعم سون وندعو مرة أخرى شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ إجراءات".

وأضاف توتنهام: "رصدنا الإساءة العنصرية عبر الإنترنت المستهجنة تماما الموجهة إلى هيونغ-مين خلال مباراة اليوم، والتي أبلغ عنها النادي".

وكانت منظمة "كيك إت أوت" المناهضة للعنصرية قد طالبت، في وقت سابق من الشهر الجاري، بإجراء "إصلاحات جادة" بعد تعرض اللاعب أيفان توني، مهاجم برينتفورد، لإساءة عنصرية على إنستغرام.

واستُهدف توني بعد تسجيله هدف التعادل المثير للجدل أمام أرسنال، والذي كان ينبغي أن يلغيه حكم الفيديو المساعد بداعي تسلل زميله كريستيان نورغارد.

وكشف مهاجم برينتفورد في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي أنه تعرض لإساءة على إنستغرام بعد تسجيله هدفي الفوز على برايتون في الدوري.

وكانت شركة "ميتا"، الشركة الأم لإنستغرام وفيسبوك، قد أدانت في ذلك الوقت الإساءة، لكنها قالت إنها لا تستطيع اتخاذ إجراء لأن الرسالة لم يُبلغ عنها عبر التطبيق.

وحققت الشرطة في الواقعة، واعترف شخص يدعى أنطونيو نيل، 24 عاما، من نورثمبرلاند، أمام محكمة نيوكاسل الابتدائية في يناير/كانون الثاني بتهمة إرسال رسالة مسيئة إلى توني.