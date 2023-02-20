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أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخين باليستيين في بحر اليابان. ووصفته كوريا الجنوبية الأمر بأنه استفزاز خطير.

وتأتي عمليات إطلاق النار بعد يوم من إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مشتركة ردا على إطلاق صاروخ مماثل يوم السبت.

وتقول الولايات المتحدة إن التدريبات دفاعية ومصممة للتعامل مع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية الشيوعية. لكن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يعتبرهم أعداء يتدربون على الغزو.

وهددت شقيقته ، كيم يو جونغ، بتحويل المحيط الهادئ إلى "ميدان رماية إذا استمرت التدريبات المشتركة الأخرى".

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أنها أطلقت مقذوفين من قاذفة صواريخ متعددة على أهداف على بعد 395 كيلومترا و 337 كيلومترا على التوالي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "قاذفة الصواريخ المتعددة 600 ملم التي تم حشدها أثناء إطلاق النار ... هي وسيلة ٌلإطلاق سلاح نووي تكتيكي" قادر على "شل" مطار معاد.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصاروخين اللذين تم إطلاقهما حوالي الساعة 2200 بتوقيت غرينتش بلغا أقصى ارتفاع يبلغ حوالي 100 كيلومتر و 50 كيلومترا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الصاروخين كانا على مسافة 390 كيلومترا و 340 كيلومترا وأدانت بشدة عمليات الإطلاق ووصفتها بأنها "استفزاز خطير" يجب أن يتوقف على الفور.

وقالت في بيان "سنحافظ على وضع الاستعداد على أساس التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان وقدرتنا على الرد بأغلبية ساحقة على أي استفزازات من قبل كوريا الشمالية".

وأعلنت وزارة الخارجية في سول فرض عقوبات على أربعة أفراد وخمسة كيانات مرتبطة ببرامج الأسلحة في بيونغ يانغ يوم الاثنين، بما في ذلك مواطن من جنوب إفريقيا وشركتا شحن سنغافوريتان.

وقالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إن الإطلاق الأخير لا يشكل تهديدًا فوريًا ولكنه يسلط الضوء على "التأثير المزعزع للاستقرار" لبرامج الأسلحة غير القانونية للدولة المعزولة.

ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بيونغ يانغ على "الكف فورا عن أي أعمال استفزازية أخرى" محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن، واستئناف الحوار بشأن نزع السلاح النووي.

تصاعد التوترات

وحذرت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم، من زيادة وجود الأصول الاستراتيجية الأمريكية في أعقاب التدريبات الجوية المشتركة مع حلفائها الآسيويين في نهاية الأسبوع.

وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "تكرار استخدام المحيط الهادئ كمجال إطلاق نار يعتمد على طبيعة عمل القوات الأمريكية".

ويقول المحللون إن التوترات من المرجح أن تتصاعد حيث من المقرر أن تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات محاكاة نووية هذا الأسبوع، وإجراء التدريب الميداني لدرع الحرية في فصل الربيع في مارس/آذار.

ومن المرجح أن يصل التوتر في شبه الجزيرة إلى ذروته في الأشهر المقبلة مع تسريع كوريا الشمالية حشد قواتها العسكرية.

وقال بارك وون جون، الأستاذ في جامعة إيوا وومانس في سول ، إن إطلاق الصاروخ والبيان الذي صدر يوم الإثنين يتماشى مع التهديد الأخير لوزارة الخارجية الكورية الشمالية باتخاذ ردود "قوية ومستمرة بشكل غير مسبوق" على التدريبات العسكرية المشتركة للحلفاء.

وقال بارك: "يبدو أن كوريا الشمالية تحاول تعزيز قدرتها النووية من خلال إثارة قضية التدريبات، ويشير بيان كيم يو جونغ إلى أن هناك استفزازات إضافية".

ويعد إطلاق الصاروخ يوم الاثنين هو ثالث تجربة أسلحة معروفة لكوريا الشمالية هذا العام بعد أن أطلقت عددًا غير مسبوق من الصواريخ العام الماضي، بما في ذلك صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على ضرب أي مكان في الولايات المتحدة.

كما انتقدت كيم يو جونغ تقييم بعض الخبراء الكوريين الجنوبيين لقدراتها الصاروخية بأن الأمر استغرق أكثر من تسع ساعات لإطلاق الصاروخ "المفاجئ" بناءً على أمر من الزعيم كيم، وقال إن كوريا الجنوبية لم تطير حتى بطائرات استطلاع في وقت إطلاقه.

وقالت: "نؤكد مرة أخرى أنه لا يوجد تغيير في إرادتنا لجعل المجانين الذين يصعدون التوترات يدفعون ثمن تصرفاتهم".