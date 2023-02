Getty Images تم ترشيح فيولا ديفيس، نجمة فيلم (المرأة الملك) لأفضل ممثلة رائدة

اجتمع نجوم هوليوود لحضور حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون (بافتا) لعام 2023، الذي انطلق يوم الأحد في قاعة المهرجانات الملكية في لندن.

إليكم مجموعة مختارة من الصور من على السجادة الحمراء، حيث التقط النجوم الصور قبيل بدء الحفل.

Getty Images دانييل ديدويلر (يسار)، و بيل نيغي

تم ترشيح النجمة دانييل ديدويلر عن دورها في فيلم "Till" والممثل البريطاني بيل نيغي، الذي يلعب دور البطولة في Living.

Getty Images ميشيل يوه

تم ترشيح "ميشيل يوه" لدورها الرائد في فيلم "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة" Everything Everywhere All At One.

Getty Images إيدي ريدماين

الممثل البريطاني إيدي ريدماين، الذي يلعب دور البطولة في فيلم "الممرضة الصالحة" The Good Nurse أمام جيسيكا شاستين.

Getty Images كولين فاريل (يسار) وبريندان غليسون

كان النجمان كولين فاريل وبريندان غليسون بطلا فيلم " حوريات إنشرين" Banshees of Inisherin من بين عدة نجوم، يرتدون شرائط زرقاء للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تضامناً مع اللاجئين.

Reuters أريانا ديبوز

عادت الممثلة أريانا ديبوز، الفائزة بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في العام الماضي، لأداء فقرة غنائية وتقديم إحدى الجوائز هذا العام.

Getty Images بول ميسكال

بول ميسكال نجم فيلم "بعد الشمس" Aftersun، الذي رشح لأفضل ممثل رئيسي.

Getty Images كيت بلانشيت (يسار) وأوستن بتلر

تم ترشيح كيت بلانشيت عن فيلم "تار"Tár وأوستن بتلر عن فيلم "إلفيس" Elvis لجائزة أفضل ممثلة وممثل رائد.

Getty Images ناعومي آكي

ناعومي آكي، المرشحة لجائزة النجم الصاعد، جسدت شخصية "ويتني هيوستن" في فيلم السيرة الذاتية "أريد أن أرقص مع شخص ما".

Getty Images آنا دي أرماس (يسار)، وإيما تومسون

تم ترشيح النجمة "آنا دي أرماس" عن فيلم "الشقراء"، والممثلة إيما طومسون عن فيلم "حظا سعيدا لك ليو غراندي" لجائزة أفضل ممثلة رائدة.

Getty Images الممثل "كى هوي كوان"

الممثل "كى هوي كوان" هو المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة الأوسكار الشهر المقبل، عن أدائه في فيلم "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة".

PA Media ريتشارد إي غرانت

يقدم الممثل "ريتشارد إي غرانت" الحفل هذا العام.

Getty Images الأمير ويليام (يسار) وزوجته

أمير وأميرة ويلز من الحاضرين هذا العام. الأمير ويليام هو رئيس بافتا منذ عام 2010.