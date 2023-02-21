عُثر على تمساح بطول أربعة أقدام في بحيرة بمتنزه عام في مدينة نيويورك الأمريكية.

وكان العاملون بمتنزه بروسبكت في بروكلين قد شاهدوا التمساح - الذي يقال إنه ملقب بغودزيلا - صباح يوم الأحد.

اتصل العاملون بالمسؤولين عن إدارة المتنزه، الذين انتشلوا التمساح بعد ذلك من بحيرة المتنزه، ثم نقلوه لاحقا إلى حديقة حيوان برونكس.

تعيش التماسيح في جنوب شرقي الولايات المتحدة، في الولايات ذات المناخ الدافئ، مثل فلوريدا ولويزيانا.

ويوم الأحد، وصلت درجات الحرارة في نيويورك إلى تسع درجات مئوية (48.2 فهرنهايت).

وقالت هيئة متنزهات نيويورك، المسؤولة عن المساحات الخضراء في المدينة، إن التمساح كان في حالة سيئة، وكان "خاملا للغاية وربما مصدوما من البرد" عندما عُثر عليه.

ولا يُعرف كيف ظهر التمساح في البحيرة، لكن الهيئة حذرت السكان من إطلاق الحيوانات في متنزهات المدينة، ووصفت ذلك بأنه غير قانوني.

وقالت هيئة متنزهات مدينة نيويورك إن التمساح، الذي يجري "تقييمه"، لم يصب أحد بأذى.

وإلى جانب "الخطر المحتمل" للسماح للحيوانات بالذهاب إلى متنزهات المدينة، يمكن أن تتسبب الحياة البرية غير الأصلية في "القضاء على الأنواع المحلية ونوعية مياه غير صحية"، حسبما ذكرت الهيئة.

وفي كل عام، تتلقى هيئة مراقبة المتنزهات الحضرية في جميع أنحاء المدينة حوالي 500 بلاغ بشأن الحيوانات، حسب هيئة متنزهات مدينة نيويورك.