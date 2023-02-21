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بندقية و163 طلقة ذخيرة مأخوذة من رجل كان على وشك ركوب طائرة في نيو أورلينز في يوم عيد الحب من بين الأمثلة على توجه جديد خلص إليه مسؤولون أمريكيون.

في بعض أجزاء البلاد، يحاول المزيد من الركاب تمرير أسلحتهم عبر أمن المطار.

وعلى الرغم من أن عام 2022 عامًا قياسيًا بالنسبة للبنادق التي تم العثور عليها في نقاط التفتيش في المطارات الأمريكية، تقول إدارة أمن المواصلات إن عام 2023 تفوق عليه.

ودق الضباط في سياتل وواشنطن العاصمة وإنديانابوليس أجراس الإنذار.

واعترضت إدارة أمن المواصلات رقمًا قياسيًا يبلغ 6542 بندقية عند نقاط التفتيش بالمطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة العام الماضي. وكان 88 بالمئة منها محملا بالذخيرة.

ويُسمح للمسافرين بتعبئة الأسلحة النارية التي تم تفريغها داخل الأمتعة المسجلة التي عادة ما يتم وضعها في بطن الطائرة. ويُطلب منهم أيضًا إخبار شركة الطيران بأنهم يعتزمون السفر بأسلحة عند تسجيل الوصول.

لكن الأسلحة غير مسموح بها في حقائب اليد أو في مقصورة الركاب، حتى لو كان الراكب يحمل تصريحًا بالسلاح.

واكتشفت إدارة أمن المواصلات مسدسات عند نقاط التفتيش الأمنية بالمطارات وتشير تقارير إلى أن بعض المطارات تشهد ارتفاعًا في الأعداد بصورة تفوق الأرقام المسجلة العام الماضي.

وكان اكتشاف 14 فبراير/شباط في نيو أورلينز مميزا بسبب كم الذخيرة التي صودرت، وكان تلك البندقية الثانية التي تصادر في مطار المدينة في ذلك اليوم.

وفي يناير/كانون الثاني في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن تم تمرير ثلاث بنادق عبر نقطة تفتيش إدارة أمن المواصلات في أسبوع واحد.

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ويقول آرون بات، مدير الأمن الفيدرالي لإدارة أمن المواصلات بولاية إنديانا "إنه أمر مثير للقلق أن العديد من ركاب إنديانابوليس اتخذوا قرارًا غير مسؤول بإحضار سلاح ناري إلى نقطة التفتيش في الشهر الأول فقط من العام".

وفي سياتل ، أحصى مسؤولو إدارة أمن المواصلات 11 سلاحًا ناريًا تم اكتشافها قبل نهاية يناير/كانون الأول ، ارتفاعًا من سبعة تم اكتشافها في نفس النقطة في عام 2022.

وقال برايان شيهبل، مدير الأمن الفيدرالي لإدارة أمن المواصلات في ولاية نبراسكا "هذه ليست مشكلة جديدة، لكنه أمر يجب معالجته لأننا وصلنا إلى مستوى غير مقبول من الأسلحة النارية التي تمر عبر نقاط التفتيش الأمنية لدينا".

ويأمل شيهبل أن تكون الأعداد المتزايدة بمثابة جرس إنذار لأولئك الذين يختارون السفر بالأسلحة النارية.

وفي العام الماضي ، رفعت إدارة أمن المواصلات الحد الأقصى للعقوبة المدنية لانتهاكات حمل الأسلحة النارية إلى 14،950 دولارًا. وقد يتم أيضًا اعتقال المخالفين، ومصادرة أسلحتهم ا لمدة خمس سنوات على الأقل.

وعلى الرغم من ذلك تستمر الأرقام في الارتفاع. واعترضت إدارة أمن المواصلات المزيد من الأسلحة النارية كل عام منذ عام 2010 باستثناء عام 2020، عندما أبطأ الوباء السفر في جميع أنحاء العالم.

وقال ديفيد بيكوسكي، مدير إدارة أمن المواصلات ، لوكالة أسوشيتد برس: "ما نراه في نقاط التفتيش لدينا يعكس حقًا ما نراه في المجتمع".

وأضاف "في المجتمع هناك المزيد من الناس يحملون أسلحة نارية في الوقت الحاضر."