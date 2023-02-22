Getty Images يورغن كلوب شعر بالفزع من استقبال ليفربول لخمسة أهداف بعدما كان متقدما بهدفين دون رد

تلقى ليفربول أكبر خسارة على ملعبه في تاريخ البطولات الأوروبية، إذ خسر بخمسة أهداف مقابل هدفين أمام ريال مدريد في مباراة الذهاب لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وهو ما يعني أن الفريق يواجه مهمة شبه مستحيلة للوصول إلى الدور ربع النهائي.

وقال المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، عن مباراة الإياب التي ستقام في مدريد ضد حامل اللقب يوم الأربعاء الموافق 15 مارس/آذار: "سنذهب إلى هناك ونلعب مباراة كرة قدم".

وأضاف: "سيكون تحدياً هائلاً، ويتعين علينا التأكد من استخلاص الدروس مما حدث في تلك المباراة".

وأعرب قائد ليفربول، جوردان هندرسون، عن أسفه للأخطاء التي ارتكبها الفريق والتي كلفته الكثير أمام ريال مدريد بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال: "لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء في الأهداف التي اهتزت بها شباكنا. عندما ترتكب الكثير من الأخطاء، فإن فرق مثل ريال مدريد تعاقبك على الفور".

ووجد ليفربول نفسه في مواقف مشابهة من قبل ونجح في إيجاد طريقة للعودة، وأشهر مثال على ذلك عندما كان متأخراً بثلاثية نظيفة أمام ميلان مع نهاية الشوط الأول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في عام 2005 لكن النادي الإنجليزي نجح في العودة وقلب النتيجة وفاز باللقب في نهاية المطاف.

وقبل أربع سنوات، خسر ليفربول بثلاثية نظيفة أمام برشلونة في مباراة الذهاب، لكنه عاد وفاز على رفاق ليونيل ميسي بأربعة أهداف دون رد ووصل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

Getty Images نتيجة تاريخية حققها ريال مدريد في ملعب آنفيلد

لكن ليفربول يبدو كأنه فريق مختلف تماماً هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وخرج من بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ولم يحقق الفوز سوى ثلاث مرات فقط من أصل 10 مباريات لعبها حتى الآن في عام 2023.

ويرى المهاجم السابق لنادي نيوكاسل ومنتخب إنجلترا، آلان شيرار، أن ليفربول بعيد كل البعد عن المستويات التي كان يقدمها في السابق.

وقال شيرار: "من المؤكد أن الموسم الماضي كان صعباً للغاية من الناحيتين البدنية والذهنية"، في إشارة إلى منافسة ليفربول على أربع بطولات حتى الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي.

وأضاف: "لقد كان موسماً قاسياً، وربما لم يضخ النادي الاستثمارات الكافية لإبرام تعاقدات جديدة. إذا وضعنا كل هذه الأمور في الاعتبار، فستكون هناك أعذار لحالة الإرهاق البدني والذهني التي يعاني منها الفريق، الذي أصبح مختلفا تماما عما كان عليه في السابق".

وتابع: "لقد تراجع مستوى كل لاعبي الفريق - باستثناء حارس المرمى".

وقال جيمي كاراغر، مدافع ليفربول السابق، إن الحديث عن عودة ليفربول إلى تقديم أفضل مستوياته بعد الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز على إيفرتون ونيوكاسل هو مجرد "هراء".

وقال كاراغر في حديث لشبكة "سي بي إس": "ليفربول يعاني طوال الموسم من حالة من الفوضى الدفاعية".

Getty Images هذه هي المرة الثالثة فقط في هذا القرن الذي تهتز فيه شباك ليفربول بخمسة أهداف في مباراة على ملعبه

إذا لم تشاهد المباراة ونظرت فقط إلى إحصائيات ما بعد المباراة، ربما تعتقد أن ليفربول كان سيء الحظ فقط، إذ كان النادي الأكثر استحواذاً على الكرة، والأكثر تسديداً على المرمى، وأفضل في إحصائية الأهداف المتوقعة (2.01 لليفربول مقابل 1.66 لريال مدريد).

لكن الإحصائيات لا تعكس الصورة الحقيقية للمباراة، التي كانت متكافئة خلال الشوط الأول، لكن مستوى ليفربول تراجع بشكل واضح مع بداية الشوط الثاني وكان دفاعه سيئاً للغاية طوال المباراة.

وقال كلوب عن هدف التعادل لريال مدريد والذي جاء عندما حاول أليسون بيكر تشتيت الكرة لتصطدم بفينيسيوس جونيور وترتد في المرمى: "الهدف الثاني محض هراء".

وأضاف: "في أحد الأهداف كان لدينا خمسة أو ستة لاعبين ولم يتدخل أحد منهم. لا يجب أن يحدث ذلك. لقد كنا سلبيين حتى وصلت الكرة إلى هناك".

وكان شيرار أكثر حدة، إذ قال: "لقد كانوا في حالة يرثى لها في الخلف. كنت قلقاً بعد مباراة نيوكاسل لأن نيوكاسل صنع الكثير من الفرص".

وأضاف: "لا يمكنك أن تلعب هكذا ضد لاعبين من الطراز العالمي".

وقال ستيفن جيرارد، قائد ليفربول السابق: "عندما تهتز شباك أي ناد بخمسة أهداف، يجب أن تكون هناك دراسة حقيقية للأسباب ولكيفية حدوث ذلك، وأنا متأكد من أن يورغن سيفعل ذلك خلال الأيام القادمة".

وأصبح ليفربول أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتقدم بهدفين من دون رد ثم يخسر بفارق ثلاثة أهداف.

كما تعد هذه هي المرة الأولى التي تهتز فيها شباك ليفربول بخمسة أهداف في مباراة أوروبية على ملعب آنفيلد.

وتعد هذه هي سابع مباراة على التوالي يفشل فيها ليفربول في تحقيق الفوز على ريال مدريد.