Tanya Mills تانيا توجهت إلى بريطانيا لدراسة الماجستير ثم قررت البقاء.

"لن أنسى هذا الشعور أبداً عندما استيقظت في الرابعة صباحاً - ووصلتني رسالة نصية من والدي تفيد بأن المطارات قد أغلقت لأن روسيا قد غزت البلاد".

في 24 فبراير/شباط 2022، كان من المقرر أن تسافر تانيا ميلز إلى كييف لشراء فستان زفافها ورؤية والدها الأوكراني.

وبسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا فإنها لم تره منذ أكثر من عام، كما أنها تكافح أيضاً لرؤية والدتها الروسية.

تقول تانيا، البالغة 24 سنة، لنيوزبيت: "تغير كل شيء، كل يوم أشعر بالقلق حقاً. كل يوم أتوقع أن أرى رسالة من شخص يخبرني إن أمراً أسوأ قد حدث".

تضيف: "اعتدت على ذلك نوعاً ما، ليس لأني لم أعد أهتم، ولكن لأن العقل يتكيف. لكنني لن أتقبله أبداً".

"بين بين"

نشأت تانيا في موسكو، لكنها تعيش في لندن منذ عام 2020 عندما انتقلت للحصول على درجة الماجستير، وقررت جعل بريطانيا موطناً لها.

لم تتمكن والدتها من مغادرة روسيا بسبب مشاكل التأشيرة، ولم تر والد تانيا منذ الفترة التي سبقت بدء الحرب.

وتقول تانيا إنها حاولت الاستمرار في حياتها الطبيعية ومضت قدماً في إجراءات زفافها الصيف الماضي.

Aleksandra Pavliuscenko والد تانيا ووالدتها لم يستطيعا حضور زفافها في سبتمبر الماضي.

وتضيف: "كان أمراً عاطفيا للغاية أن يعقد زفافي دون وجود والديّ، وصحبني في الممر بالحفل والد زوجي. كانت أمي تتابع المراسم عبر تطبيق "فيس تايم" لتشاهد الحفل بأكمله، وبعدها أرسلنا بعض اللقطات إلى والدي".

تقول: "شاهد الحفل وحده، وكان ذلك صعباً حقاً علينا جميعاً".

وتحاول تانيا الاتصال بوالديها بانتظام، لكنها تقول إنه من الصعب البقاء على اتصال بكليهما.

وتقول: "بالنسبة لوالدي، هناك انقطاع منتظم بالكهرباء ونقص في التيار الكهربائي، وفي روسيا يحدث هذا حفاظاً على سلامة أمي".

تتابع: "يرسل أبي رسالة نصية عندما تتوفر الطاقة ليقول إن كان لديه متسع من الوقت للاتصال. نتحدث لمدة دقيقة تقريباً. أما بالنسبة إلى والدتي، فيجب أن يكون الحديث عاماً جداً. عليك أن تكون حذراً بما تقوله على الهاتف، عليك أن تكون حذراً بآرائك السياسية".

Tanya Mills تانيا تقول إن زوجها يدعمها في وقت لم تتمكن فيه من رؤية والديها.

لا تعرف تانيا متى سترى والدها، وكانت آخر مرة رأت فيها والدتها في موسكو خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وتقول: "بدا الأمر وكأن شيئاً لم يتغير حقاً هناك. يذهب الناس إلى المطاعم، ويحضرون الحفلات، ويواصل الناس حياتهم".

وتقول تانيا إنه على الرغم من جواز سفرها الروسي، فإنها لا تقدر أن تصف نفسها أنها روسية أو أوكرانية.

وتقول: "أعتقد أنه من خلال الجنسية وبسبب جواز سفري، ما زلت روسية، لكنني لم أرتبط مطلقاً بصفتي الروسية. أعتقد أنني بين بين، وهذه أفضل طريقة لوصف نفسي".

وتقول إنها غير متأكدة إن كانت ستعود إلى روسيا مرة أخرى.

وتضيف: "نشأت في موسكو وكانت فترة ممتعة، لكن لسوء الحظ لن أزور روسيا أبداً، ولم أعد أشعر بالتعلق العاطفي بها، وأود قطع العلاقات قدر الإمكان".

تتابع: "إنه أمر محبط لأن جواز سفري عديم الفائدة، وأريد أن يعرف الناس أنه ليس كل الروس الذين يحملون جواز سفر يستحقون العقاب أو المعاقبة".

وتقول تانيا إن الحرب تعني أنها اضطرت إلى تقليص نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً. "اعتدت أن أكون منفتحة جداً، لكن تلقيت بعض التهديدات من أشخاص أعرفهم، واعتبرهم أصدقائي. لم أعتقد أبداً أنه سيكون لديهم رأي مخالف لرأيي".

لكن ما الذي يجعل تانيا تستمر في حياتها إن كانت غير متأكدة متى سترى والديها مرة أخرى؟

تقول: "ما يساعدني على الاستمرار هي وظيفتي التي أستمتع بها فعلاً، وزوجي، الذي يدعمني يومياً، وعائلته الرائعة، التي أصبحت عائلتي. لكن مشكلتي هي إدراكي لحقيقة اعتماد والديّ علي بشدة عاطفياً".

تضيف: "أصبح كلاهما معزولاً عن الآخر، في غضون ساعات، ولا يعرف أحدهما متى سيرى الآخر مرة أخرى".