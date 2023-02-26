تطوّر شركة تكنولوجيا عصبية تسمّى كوجيتات نظاماً يمكنه ترجمة نشاط الدماغ البشري إلى أفعال من دون أي حركة جسدية.

عند ارتداء نموذج أولي لسماعة الرأس، يمكن تنفيذ الأفعال الأساسية في الواقع الافتراضي من خلال التفكير فيها.

على سبيل المثال، في لعبة يتم فيها التحكم في التزلج الافتراضي على الماء بواسطة المقابض، يتحرك الشخص بواسطة التفكير في الأمر، بدلاً من الضغط على اليدين.

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وتقوم شركة نيورالينك التابعة لإيلون ماسك بتطوير فكرة مماثلة.

ويطلق عليها واجهة الدماغ الحاسوبية وهناك العديد من شركات التكنولوجيا العصبية التي تستكشفها.

وتكمن أحد الأهداف في أنه يمكن أن تسمح في النهاية للأشخاص الذين عانوا من سكتة دماغية، أو لديهم إصابات أخرى في الدماغ، بالتحكم في الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر عن بعد.

وتتطلب طريقة نيورالينك وضع شريحة في الدماغ نفسه. ولم تعمل الشركة حتى الآن إلا مع الحيوانات، وقد تعرضت لانتقادات بسبب معاملتها. وأصدرت مقاطع فيديو تقول إنها تظهر قرداً يلعب لعبة الفيديو "بونغ" بعقله، ونشاط دماغ خنزير مع شريحة مزروعة في دماغه.

أما كوجيتات فهي واحدة من الشركات التي تطوّر نظاماً يعمل فوق الرأس وليس داخله.

ويمكن أن تأخذ يوماً ما شكل عصبة رأس يتم ارتداؤها مع سماعة الرأس الخاصة بالواقع الافتراضي. وتقوم بعض الشركات بالفعل بإنشاء أجهزتها الخاصة، ولكن، كشركة منبثقة عن جامعة، تركز كوجيتات فقط على التكنولوجيا التي تقف وراءها.

ويقودها مستشار هيئة خدمات الرعاية الصحية الوطنية في المملكة المتحدة آلان بونيا، وعالم الكمبيوتر ديميتريوس أداموس، من إمبريال كوليدج لندن.

وتعد هذه التقنية في مراحل التطوير، ولكن تمت تجربتها بالفعل على مرضى السكتة الدماغية، وقد حققت نتائج إيجابية. الهدف هو تشجيع هؤلاء على مواصلة تمارين إعادة التأهيل من خلال جعلها أكثر جاذبية.

وقال بونيا لبي بي سي بودكاست تيك تنت: "عندما يصاب الشخص بسكتة دماغية، ولا يمكنه تحريك ذراعه، فإنه يشعر بالإحباط الشديد للمشاركة في إعادة التأهيل. لكن تقنيتنا ستسمح لهم بتخيل تحريك أيديهم ورؤية يد تتحرك على الشاشة، والتي نعتقد أنها ستحفزهم على بدء دورة المعالجة الفيزيائية".

تجربة غريبة

BBC محررة شؤون التكنولوجيا في بي بي سي، زوي كلاينمان، تجرب نموذجاً أوليا

لقد جربتها وهي تجربة غريبة للغاية. بالنسبة للمبتدئين، فإن التفكير في القيام بحركة من دون القيام بها بالفعل هو أصعب مما قد يبدو. وعليك أيضاً أن تحاول عدم التفكير في أشياء أخرى، ما يزيد من نشاط عقلك ويخلق المزيد من الضوضاء للتكنولوجيا لفك تشفيرها أثناء بحثها عن إشارة المحرك.

لم يسبق لي أن رأيت نشاط دماغي موضوعاً على شاشة أمامي في الوقت الفعلي من قبل، مثل مخطط القلب المعقد متعدد الطبقات. كان ذلك غريباً في حد ذاته - رؤية جوهر أفكاري على الرسم البياني. ولكن عندما تسمع هدير محرك التزلج على الماء في الواقع الافتراضي، لمجرد أنك فكرت في القيام بذلك، فهذا شعور لا يصدق.

بالطبع لم يكن الجهاز الأولي يقرأ أفكاري بالكامل. لم يكن يترجم أفكاري أو ينظر بعمق في روحي. كان يركز فقط على إشارات المهارات الحركية.

"إذا لم تختر التفاعل مع النظام، فلن يحدث شيء"، يقول أداموس. "لا يمكن التقاط شيء منك إذا توقفت عن استخدامه".

وتركز شركات أخرى على أنواع مختلفة من نشاط الدماغ - الإشارات المرئية على سبيل المثال، حتى تتمكن من التركيز على رقم والضغط على الأزرار على الشاشة. من الممكن أيضاً - ولكن المثير للجدل أيضاً - التركيز على المزيد من الردود الشخصية مثل الإعجاب وعدم الإعجاب.

وتقول كوجيتات إنها تتوقع أن يكون لديها نموذج أولي عملي لتقنيتها في غضون الأشهر الـ12 المقبلة - ولكن هناك العديد من التحديات التي لا تزال تنتظر التكنولوجيا العصبية.

ولا يزال الخبراء يتعرفون إلى نشاط الدماغ. إنه أمر فردي متعلق بكل واحد منا وليس أمراً ثابتاً. يتغير على مدار اليوم وقد يتأثر بعوامل مثل التعب والجفاف وكذلك الشيخوخة. هذا يعني أن أي أنظمة لقراءة نشاط الدماغ تتطلب إعادة ضبط مستمرة.

وتقوم شركة كوجيتات بتجربة تقنيتها على قاعدة بيانات تضم مئات المتطوعين الذين قاموا باختبارها، ما يسرع عملية الضبط. التقيت ببعض أعضاء الفريق - معظمهم من الطلاب الذين كانوا متحمسين للغاية، ناهيك عن كونهم صبورين، فيما هم يرشدونني خلال العرض التوضيحي.

ويخبرني أداموس بفخر أنه في مسابقة عالمية حديثة للتعلم الآلي، لم تحصل كوجيتات على المركز الأول فحسب، بل تغلبت أيضاً على فريق من الجيش الأمريكي.

وقد عُرض على الجميع بعض الوقت للاحتفال - لكن أحداً لم يستجب.

يقول: "في اليوم التالي كانوا موجودين جميعاً. إنه أمر رائع حقاً بالنسبة لنا، ولكلّ من انضم إلى هذه الرحلة".