سيشهد مساء اليوم الأربعاء ظهور كوكبي المشتري والزهرة كما لو كانا يتلامسان تقريباً في السماء.

وتعرف هذه الظاهرة باسم الاقتران - عندما يظهر كوكب وكأنه قريب من قمر أو نجم أو كوكب آخر.

ووفقاً لوكالة ناسا، فإن الوهج القادم من كوكب المشتري، الذي يعد أكبر كوكب في المجموعة الشمسية، وكوكب الزهرة، وهو ألمع الكواكب، سيخلق توهجاً مذهلا.ً

وسيكون الناس قادرين أيضاً على رؤية أربعة من ألمع أقمار المشتري.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، اقترب الكوكبان من بعضهما ببطء، لكن في الواقع لا تزال المسافة الفاصلة بينهما تصل إلى 400 مليون ميل (600 مليون كيلومتر).

وتحدث عمليات الاقتران بشكل متكرّر في نظامنا الشمسي لأن "الكواكب تدور حول الشمس في نفس المستوى تقريباً - مسار الشمس - وبالتالي تتبع مسارات مماثلة عبر سمائنا"، وفقا لوكالة ناسا.

لذا، فعلى الرغم من أن هذين الكوكبين يتقاربان في كثير من الأحيان "دون أي أهمية فلكية كبيرة"، تقول ناسا إنه "من الجيد رؤيتهما".

Getty Images يقترب المشتري والزهرة من بعضهما، وفي الأول من مارس/آذار سيبدو وكأنهما يلمسان بعضهما بعضا

وعندما تكون السماء صافية، سيكون بإمكان الناس رؤية الاقتران بالعين المجردة، لكن يمكن تحسين الرؤية من خلال منظار أو تلسكوب.

ونظرا لأن الكوكبين سيكونان منخفضين في الأفق، فستكون الرؤية أفضل من فوق تل أو من مكان خال من المباني الشاهقة.

جدول زمني لاقتران الزهرة والمشتري في عام 2023، حسب مجلة "ساينس فوكس" العلمية:

• 20 فبراير/شباط 2023: كانت المسافة بين الزهرة والمشتري 10 درجات، وكان يمكن رؤية ذلك بعد غروب الشمس بحوالي 30 دقيقة.

• 21 فبراير/شباط 2023: انضم هلال رقيق لامع إلى الكوكبين.

• 26 فبراير/شباط 2023: رصد مراقبو النجوم في المملكة المتحدة كوكبي الزهرة والمشتري على خلفية شفق قطبي نادر.

• 27 فبراير/شباط 2023: اقترب الزهرة من المشتري، وكان يمكن رؤية كل منهما بالعين المجردة في كوكبة الحوت.

• 28 فبراير/شباط 2023: ارتفع كوكب الزهرة في السماء، واقترب بسرعة من المشتري، بينما كان المشتري يبدو وكأنه يتماشى مع النجوم.

• 1 مارس/آذار 2023: الزهرة والمشتري يقتربان من بعضهما، ولا يفصل بينهما سوى 39 دقيقة قوسية.

• 2 مارس/آذار 2023: سيظل الزهرة والمشتري قريبين من بعضهما، على بُعد 45 دقيقة قوسية فقط. كوكب الزهرة الآن فوق المشتري.

• 3 مارس/آذار 2023: سيبتعد الزهرة عن المشتري، حيث سيبدأ المشترى في الانخفاض في السماء خلال الليل. وسيختفي المشتري في وهج الشمس قبل أن يصل إلى الاقتران الشمسي (على الجانب الآخر من الشمس إلى الأرض) في 11 أبريل/نيسان 2023.

لماذا يعتبر اقتران الزهرة والمشتري مميزاً؟

لن نرى اقتراناً عظيماً آخر حتى عام 2040 - الاقتران بين المشتري وزحل - وبالتالي فإن الاقتران بين الزهرة والمشتري هذا الأسبوع يعد فرصة نادرة لرؤية هذا المنظر الخلاب، خاصة إذا لم تحجب الغيوم الرؤية الواضحة.

ونظراً لأن الزهرة والمشترى هما أكثر الكواكب لمعاناً في سماء الليل، فيمكن رؤيتهما بالعين المجردة بدون منظار ويمكن تمييزهما بسهولة حتى من قبل الشخص العادي.

على الرغم من أن المريخ قد يتجاوز المشتري أحياناً من حيث السطوع، إلا أن هذا يحدث لفترة قصيرة فقط، على العكس من الكوكب الأحمر الذي يظل ساطعا معظم الوقت.

يُشار إلى سطوع الكواكب بشيء يُطلق عليه علماء الفلك اسم "القدر الظاهري"، والذي يعني ببساطة أنه كلما كان الرقم أصغر، كان الكوكب أكثر إشراقاً. فإذا كان "القدر الظاهري" للشيء أقل من صفر، فهذا يعني أنه مشرق للغاية. وأثناء اقتران الزهرة والمشتري، فإن "القدر الظاهري" لكل كوكب سيحدد مدى سطوعهما بالنسبة لبعضهما بعضاً.