EPA خبير آثار أثناء استخراج تمثال أبي الهول المصغر

أعلنت وزارة الآثار المصرية العثور على تمثال يشبه أبي الهول وبقايا معبد قديم للإله حورس في معبد قديم بمدينة قنا في جنوب مصر.

وأوضح بيان وزارة الآثار المصرية يوم الإثنين أن البعثة الأثرية التابعة لجامعة عين شمس كشفت عن بقايا مقصورة من الحجر الجيري أثناء أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة الواقعة شرق معبد دندرة، والتي شيد بها معبد للإله حورس.

تم العثور على القطع الأثرية بالقرب من معبد حتحور، أحد أفضل المواقع القديمة المحفوظة في مصر.

يُعتقد أن أبي الهول المصنوع من الحجر الجيري "بوجهه المبتسم وغمازيه" يمثل الإمبراطور الروماني كلوديوس.

والتمثال المكتشف أصغر بكثير من أبي الهول الشهير في أهرامات الجيزة، والذي يبلغ ارتفاعه 20 متراً (66 قدمًا).

تم العثور على القطع الأثرية داخل مقبرة من مستويين في معبد دندرة في محافظة قنا على بعد 450 كيلومترا جنوب العاصمة القاهرة.

وقال مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن "بقايا المقصورة تشمل منصة مكونة من مستويين بأرضيات منحدرة بداخلها حوض لتخزين المياه يعود إلى العصر البيزنطي وفق التقديرات".

وأوضح وزيري أنه أثناء أعمال تنظيف الحوض تم العثور على تمثال على هيئة أبو الهول من الحجر الجيري يمثل أحد الأباطرة الرومان وتعلو جبهته حية الكوبرا.

مرجحا أن يكون التمثال للإمبراطور الروماني كلاوديوس الذي حكم عام 41 ميلادية خلفا لشقيقه المقتول كاليغولا.

EPA تمثال أبي الهول المصغر بعد إزاحة الرمال عنه قرب معبد دندرة في محاظفة قنا

ومد الإمبراطور كلوديوس الحكم الروماني إلى شمال إفريقيا بين عامي 41 و 54 بعد الميلاد.

وقالت الوزارة إن علماء الآثار سيدرسون العلامات على اللوح الحجري، مما قد يكشف عن مزيد من المعلومات حول هوية التمثال.

EPA منطقة أعمال التنقيب حيث تم اكتشاف تمثال أبي الهول في الجانب الشرقي من معبد دندرة بمحافظة قنا ، مصر.

بجانب أبو الهول "المنحوت بشكل جميل ودقيق"، وجد علماء الآثار أيضا لوحا حجريا من العصر الروماني به نقوش ديموطيقية وهيروغليفية.

يرى بعض الخبراء أن هذه الاكتشافات من قبل الحكومة المصرية وسيلة لجذب المزيد من السياح لإنعاش صناعة السياحة وسط أزمة اقتصادية حادة في مصر..