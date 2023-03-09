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توصل علماء بريطانيون إلى أن النحل الطنان يتعلم حل الألغاز من خلال مشاهدة أقرانه من ذوي الخبرة.

وقام خبراء من جامعة كوين ماري البريطانية في لندن، بتدريب فريق من النحل على فتح صندوق ألغاز يحتوي على السكر كجائزة.

ووجدت الدراسة أن فريق النحل الإرشادي هذا نقل هذه المعرفة إلى النحل الآخر في مستعمراته.

واكتشف الباحثون أن "التعلم الاجتماعي" ربما كان له الأثر الأكبر على سلوك النحل، بما يتجاوز التصورات السابقة.

ولإجراء هذه الدراسة، ابتكر العلماء صندوق ألغاز يمكن فتحه عن طريق تدوير الغطاء للوصول إلى محلول السكر. هذا الغطاء يمكن تحريكه في اتجاه عقارب الساعة عن طريق الضغط على علامة حمراء، بينما يمكن أن يؤدي الضغط على علامة زرقاء إلى تحريك الغطاء عكس اتجاه عقارب الساعة.

في البداية، قام العلماء بتدريب فريق من النحل على استخدام إحدى الطريقتين لفتح الغطاء، بينما ظل فريق آخر من النحل يراقب ما يحدث.

وعندما حان وقت الفريق المراقب لحل اللغز، وجد الباحثون أنه اختار نفس الطريقة التي استخدمها الفريق السابق بنسبة 98 في المئة، حتى بعد اكتشاف الطريقة البديلة.

ووجدت الدراسة أيضًا أن النحل في ظل وجود مرشد من بني جنسه، يتمكن من فتح المزيد من صناديق الألغاز، مقارنة بالنحل المراقب بدون مرشد.

ورأى الباحثون أن هذا يشير إلى أن النحل يتعلم من خلال السلوك الاجتماعي، بدلاً من اكتشاف الحل بنفسه.

وصرحت الدكتورة أليس بريدجز، التي قادت هذه الدراسة ، بأن النحل الطنان غير معروف بإظهار ثقافة كهذه في الحياة البرية.

وأضافت: "مع ذلك، رأينا في تجاربنا انتشار اتجاه سلوكي في مجموعات النحل الطنان، على غرار ما شوهد في الثدييات والطيور"، موضحة أن السلوك الاجتماعي للنحل يُعد "من أكثر الحشرات تعقيدا على كوكبنا".

BBC

وفي تجربة أخرى، تم إطلاق النحل المرشد في نفس الفريق، مع استخدامه الطريقتين بالضغط على العلامة "الزرقاء" و "الحمراء".

في البداية، تعلم النحل المراقب الطريقتين، ثم اختار في النهاية أحد الحلين، وطبّقه كل أفراد المستعمرة كطريقة لحلّ اللغز.

هذا الأمر، يوضح كيفية ظهور الاتجاه السلوكي في مملكة النحل، وفقا للدراسة.

وبناء على ذلك، يرى الباحثون أن أي تغيّر في سلوك النحل في عملية البحث عن الطعام، ربما لا يعني أن النحل غيّر طريقته المفضلة، بل ربما يرجع الأمر إلى تقاعد النحل المُرشد ذي الخبرة عن ممارسة هذه العملية، وظهور جيل جديد من النحل يحتاج إلى مرشد يتعلم منه.