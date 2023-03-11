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أغلقت الجهات الرقابية الأمريكية بنك "سيليكون فالي"، وسيطروا على ودائع العملاء في أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ عام 2008.

وجاءت هذه الإجراءات في الوقت الذي كان يسعى فيه البنك، وهو مقرض رئيسي في مجال التكنولوجيا، بكل السبل لجمع الأموال لسد خسارة من بيع الأصول المتأثرة بأسعار الفائدة المرتفعة.

وأدت المشاكل التي تعرض لها إلى اندفاع العملاء لسحب أموالهم، وأثارت مخاوف بشأن حالة القطاع المصرفي.

وقال المسؤولون إنهم تحركوا من أجل "حماية المودعين المؤمن عليهم".

وقال الجهات الرقابية المصرفية إن بنك "سيليكون فالي"، الذي يقع مقره الرئيسي في كاليفورنيا، واجه نقص السيولة واحتمال الإفلاس.

وقالت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، التي تحمي عادةً الودائع التي تصل إلى 250 ألف دولار، إنها تحملت حوالي 175 مليار دولار من الودائع المحتفظ بها في البنك، الذي يحتل المرتبة السادسة عشر بين أكبر البنوك في الولايات المتحدة.

وأضافت أن مكاتب البنوك ستفتح أبوابها وسيتاح للعملاء الذين لديهم ودائع مؤمنة الوصول إلى الأموال "في موعد أقصاه صباح الاثنين"، مضيفة أن الأموال التي يتم جمعها من بيع أصول البنك ستذهب إلى المودعين غير المؤمن عليهم.

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فرار المستثمرين

وقد أدى هذا الوضع إلى قلق العديد من الشركات التي لا تستطيع التصرف في أموالها المودعة في البنك.

وقال مؤسس إحدى الشركات الناشئة لبي بي سي: "أنا في طريقي إلى الفرع للعثور على أموالي. لم تنجح محاولة تحويلها بالأمس. أتعرف تلك اللحظات التي قد تكون فيها قد تعرضت لخسارة ولكنك لست متأكدًا؟ هذه واحدة من هؤلاء لحظات".

وحدث الانهيار بعد أن قال بنك "سيليكون فالي" إنه يحاول جمع 2.25 مليار دولار لسد الخسارة الناجمة عن بيع الأصول، وخاصة السندات الحكومية الأمريكية، المتأثرة بارتفاع أسعار الفائدة.

وتسببت الأخبار في فرار المستثمرين من البنك. وشهدت الأسهم أكبر انخفاض لها في يوم واحد على الإطلاق يوم الخميس، حيث تراجعت أكثر من 60 في المئة وتراجعت أكثر في تعاملات ما بعد الإغلاق.

وأدت المخاوف من أن البنوك الأخرى قد تواجه مشاكل مماثلة إلى بيع أسهم البنوك على نطاق واسع على مستوى العالم يومي الخميس وصباح الجمعة.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، متحدثة في واشنطن يوم الجمعة، إنها تراقب "التطورات الأخيرة" في بنك "سيليكون فالي" وغيره "بعناية شديدة".

وقالت: "عندما تتعرض البنوك لخسائر مالية، فإن الأمر كذلك ويجب أن يكون مصدر قلق".

ولم يرد بنك "سيليكون فالي" على طلب للتعليق.

ويعتبر البنك مقرضًا مهمًا للشركات في المرحلة المبكرة، وهو الشريك المصرفي لما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من الشركات الأمريكية التي تم إدراجها في أسواق الأسهم العام الماضي.

ويوظف البنك الذي بدأ في كاليفورنيا في عام 1983 أكثر من 8500 شخص على مستوى العالم، على الرغم من أن معظم عملياته في الولايات المتحدة.

وحاول البنك طمأنة العملاء على استقراره في الأيام الأخيرة.

وقالت إيرين بلاتس، مسؤولة البنك في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "نحن نقدر أن هذا وقت مقلق لعملائنا، ونحن نعمل في دأب لدعمهم".