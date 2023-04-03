فاز المرشح لجوائز الأوسكار، بول ميسكال، ونجمة مسلسل، "قتل إيفا"، جودي كومر، وفيلم الرسوم المتحركة "جاري توتورو" بجوائز أوليفييه لعام 2023.

وفاز ميسكال بجائزة أحسن ممثل لدوره في فيلم "عربة اسمها الرغبة"، وقال إنه "ممتن في التتويج للموهبة الكبيرة التي يتمتع بها الكثيرون ممن عملوا معه".

وتوجت كومر بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "بريما فاسي"، وقالت إنها تشعر بسعادة غامرة، مشيدة "بالمساندة الأخوية"، التي تلقتها في تصوير الفيلم.

وحصد فيلم "جاري توتورو" ست جوائز في مسابقة أوليفييه.

وأقيم حفل التتويج في قاعة ألبرت الملكية في لندن، إذ فاز فيلم توتورو أيضا بجائزة أحسن عمل ترفيهي، وجائزة أحسن مخرج.

وعادت جائزة المسرحية الغنائية الجديدة لمسرحية "الوقوف على حافة السماء"، وفازت بيفرلي نايت بجائزة أحسن ممثلة مساعدة في مسرحية غنائية، إذ مثلت دور الناشطة في حركة سفرجيت النسائية في بريطانيا إيملين بانكهيرست.

وفاز أرثر دارفيل، المعروف في فيلم "دكتور هو"، بجائزة أحسن ممثل عن دوره في المسرحية الغنائية أوكلاهوما. وفاز 16 من المتوجين، من أصل 18، بالجائزة لأول مرة.

قدم الحفل نجم الفيلم التلفزيوني تد لاسو، والمرشحة لجوائز أوليفيي ثلاث مرات، هانا وادينغام، التي ستشارك هذا العام أيضا في تقديم مسابقة يوروفيجن الغنائية في ليفربول.

واستعملت وادينغام لغة الإشارة لاستقبال الفائزة السابقة بمسابقة الرقص، روز إيلين إيليس، التي كانت مرشحة لجائزة أحسن ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "مثلما تريد".

وشكر ميسكال، في كلمته، زملاءه الممثلين، ووالديه، "اللذين لم يعترضا عليه أبدا"، وتمنى لأمه التي تعالج من مرض السرطان "الشفاء العاجل".

وقال الممثل بعد تتويجه لبي بي سي إنه عندما يختار دورا "يبحث في مختلف المعاني التي ينطوي عليها مفهوم "الذكورة".

وتوج بالجائزة عندما أدى دور الشرير ستانلي كوالسكي، ورشح لجائزة الأوسكار عن دور المضرب نفسيا كالم في فيلم "أفتر صن"، ثم تلقى إشادة كبيرة من النقاد بعد أداء دور الحساس كونل في الفيلم التلفزيوني "الناس العاديون".

وقال: "أعتقد أن نهايتي ستكون عندما يتوقع الجمهور الدور المقبل الذي سألعبه، لا أريد ذلك. أتمنى أن أستمر في مفاجأة الجمهور".

وتؤدي كومن دور محامية متخصصة في الدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية، وتنتقد النظام بعد تعرضها للاغتصاب خلال موعد غرامي.

وقالت في كلمتها: "إلى جميع الأطفال الذين لم يدرسوا التمثيل، والذين لا يملكون الإمكانيات لذلك، والذين واجهوا الرفض، لا تدعوا أحدا يقول لكم، إن الأمر مستحيل".

وأضافت في تصريح لبي بي سين بعد التتويج أنها "شعرت بالحرج" عندام درست المسرحية، إذ لم تكن تشكك في النظام القضائي قبلها.

وفي إطار بحثها، حضرت جلسات في المحاكم، وتحدثت إلى محاميات وقاضيات، وشرطيات، تحدثن "بصراحة كبيرة" كيف كان عليهن "وضع شعورهن كنساء جانبا، من أجل أداء الوظيفة على أحسن وجه".

وألقت نايت كلمة مؤثرة في الحفل قالت فيها: "منذ 100 عاما وقفت إيملين بانكهرست هنا وقالت: "أحرض المجتمعين على التمرد".

PA Media بيفرلي نايت أشادت بالحركة النسائية

وأضافت: "قالت لكل امرأة في القاعة، "كوني مناضلة بطريقتك"، وكان هذا في 1912. وفي العام التالي حظروا الاتحاد النسائي الاجتماعي والسياسي".

خطاب مؤثر

ويروي فيلم الرسوم المتحركة توتورو قصة الأختين ساتسوكي ومي، وأمهما المريضة في منطقة ريفية في اليابان.

وأهدى الكاتب الجائزة لابنته التي ولدت ميتة، وقال إن زوجته كانت حاملا بها عندما كان بصدد كتابة نص الفيلم.

وقال في خطاب مؤثر إنه كان يكتب قصة توتورو على أمل أن يصبح والدا، لأول مرة، وبعد وفاة ابنته أراد أن تبقى ذكراها حية عندما يشاهد الناس الفيلم.

وشكرت كريس بوش، كاتبة "الوقوف على حافة السماء"، الذي عرض في حي اجتماعي في شيفيلد، المدينة التي ألهمتها ودعت إلى "تمكين جميع الناس من مشاهدة الفن".

أثنى أرثر دارفيل على أستاذه في التمثيل PA Media

وفاز الاستعراض أيضا بجائزة أحسن موسيقى أصلية، من تأليف ريتشادر هولي، الذي عزف مع بالب وأركتيك مانكيز وتوم ديرينغ.

وترحم هولي على روح "رفيقه الراحل" ستيف ماكي، الذي توفي وعمره 56 عاما.

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أما السير ديريك جاكوبي، فقد مُنح جائزة إنجازات العمر، وقال مازحا إنه يجد صعوبة في الكلام، لأنه "يبكي".

ومنحت ديم أرلين فيليبس جائزة خاصة، واحتتم الحفل بالمسرحية الغنائية غريس، التي صممت رقصاتها.

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