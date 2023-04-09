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أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب أهداف عسكرية داخل سوريا بعد إطلاق صواريخ تجاه هضبة الجولان.

وقالت إسرائيل إنها استخدمت طائرة مسيرة والمدفعية لضرب مجمع عسكري سوري ومنصات إطلاق صواريخ بعد إطلاق ستة صواريخ تجاه هضبة الجولان.

وأكدت وزارة الدفاع السورية عبر صفحتها على فيسبوك وقوع القصف.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن وسائط الدفاع الجوي السورية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأشار المصدر العسكري إلى أن الهجوم أدى "إلى وقوع بعض الخسائر المادية"، بحسب الوكالة.

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية عن وقوع انفجارات قرب العاصمة دمشق.

وفي وقت سابق، انطلقت صفارات الإنذار في هضبة الجولان بعد إطلاق صواريخ من الأراضي السورية، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت وسائل إعلام لبنانية أن لواء القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المدعومة من إيران، أعلن مسؤوليته عن الهجمات.

وقالت قوات الدفاع الإسرائيلية في بيان في ساعة مبكرة من صباح الأحد إنها "تعتبر الدولة السورية مسؤولة عن جميع الأنشطة التي تحدث داخل أراضيها ولن تسمح بأي محاولات لانتهاك السيادة الإسرائيلية".

وقال الأردن إن صاروخا انفجر جوا مساء السبت وسقط حطامه في الأراضي الأردنية، ولم يحدد مصدر الصاروخ.

وقال بيان للجيش الأردني إن الحطام الذي سقط في منطقة وادي عقربا لم تسفر عن إصابات أو أضرار.

واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان وهي منطقة مساحتها 1200 كيلومتر مربع كانت تسيطر عليها سوريا سابقًا، خلال حرب عام 1967 وضمتها في عام 1981، في خطوة لم تعترف بها معظم المجتمع الدولي.

وتأتي الهجمات وسط تصاعد التوترات في المنطقة. وقصفت إسرائيل يوم الجمعة عدة أهداف في جنوب لبنان تابعة لحركة حماس إثر إطلاق 34 صاروخا على شمال إسرائيل يوم الخميس.

وتحصن مئات الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى، مما أثار مخاوف من وقوع مزيد من الاشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية.

وحذر الأردن - الذي يدير المسجد الأقصى والحرم الشريف- من عواقب وخيمة إذا اقتحمت الشرطة المسجد.