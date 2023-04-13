ظهور مزارع الماريغوانا في جميع أنحاء ألمانيا، وتقديم السجائر مع القهوة في المقاهي على طراز أمستردام، هو ما تخيّله بعض الناخبين الألمان.

لكن مشروع القانون الأخير للحكومة الألمانية بشأن تقنين القنب، الذي يستخرج منه الحشيش، أقل دراماتيكية.

وبدلا من ذلك، ستتم زراعة العقار وبيعه في "نوادي الحشيش الاجتماعية" غير الربحية التي تسيطر عليها الدولة.

وسيتمكن الأعضاء المسجلون من شراء كمية محدودة. ثم تخطط الحكومة لاختبار بيع العقار في المتاجر المرخصة في بعض المناطق.

سيتمكن الأشخاص أيضا من زراعة الماريغوانا، ولكن يُسمح فقط بثلاثة نباتات لكل شخص.

يقول الوزراء إنهم مقيّدين بقواعد الاتحاد الأوروبي التي تُلزم الدول الأعضاء بمحاربة تجارة المخدرات. والنتيجة النهائية، مثل العديد من الأشياء في ألمانيا، هي حل وسط معقّد.

لكنها لا تزال خطوة كبيرة. ستكون حيازة ما يصل إلى 25 غراما من الحشيش للاستخدام الشخصي أمرا قانونيا، وهي كمية ليست ضئيلة وتكفي لعشرات السجائر.

ويقول سياسيون معارضون محافظون إن أي شكل من أشكال تحرير استخدام المخدرات أمر خطير. غرّد رئيس الوزراء البافاري ماركوس سودر قائلا إن تشريع المخدرات "ببساطة هو الطريق الخطأ" وأن إنشاء "نوادي المخدرات" لم يحل أي مشاكل ولكنه خلق مشاكل جديدة.

والهدف من الإصلاحات هو إخراج تجار المخدرات من الأعمال التجارية، ومنع استهلاك القنب المعامل بالمواد الكيميائية الضارة، ووقف تجريم إهدار الموارد للأشخاص الذين يدخنون كميات صغيرة.



لكن ربما يكون الشيء الأكثر أهمية في هذه الخطوة هو الإشارة السياسية التي ترسلها، لحظة اتفاق نادرة في ائتلاف حاكم يساري، أخضر، ليبرالي ينظر إليه غالبا على أنه غير موحد ومثير للجدل وغير قادر على المضي قدما في سياساته الرئيسية.

وعندما وصل إلى السلطة في عام 2021، بعد 16 عاما من حكومة أنجيلا ميركل المحافظة بقيادة المحافظين، وعد الائتلاف الجديد بألمانيا أكثر شبابا وأكثر ليبرالية.

وشكل بعض الوزراء الجدد جيلا أصغر من الحكومة المنتهية ولايتها. التقطوا صورا ذاتية بعد الاجتماعات وتعهدوا بإنترنت أسرع وطاقة أكثر نظافة، والمزيد من حقوق مجتمع الميم.

وكان التعهد الذي احتل العناوين الرئيسية لإضفاء الشرعية على الماريغوانا جزءا من هذه الأجندة التقدمية لتغيير ألمانيا ما بعد ميركل. وفي المقابلات التي أجراها بعض الوزراء، بدأوا بشكل محرج باستخدام الكلمة العامية "بوباتز" التي يستخدمها الشباب الألمان للحشيش.

لكن بعد بضعة أشهر في السلطة تغيّرت أولوياتهم بين عشية وضحاها، عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية. كانت هناك زيادة غير مسبوقة في الإنفاق العسكري وخفض كامل في علاقات الطاقة والتجارة مع موسكو.

وتخلت الأحزاب عن المعتقدات الأيديولوجية الأساسية المتعلقة بالبيئة أو قواعد الميزانية أو صادرات الأسلحة، ويشعر بعض الناخبين وأعضاء الأحزاب بالخيانة.

وأدّت الأزمات المتعددة التي أشعلتها الحرب إلى تفاقم التوترات بين شركاء التحالف الثلاثة، ولا سيما حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. كلا الحزبين يتعارضان أيديولوجيا بشأن القضايا الرئيسية، من الطاقة النووية إلى النقل. كل خلاف جديد بين الوزراء يدفع أرقام استطلاعات الائتلاف إلى مزيد من الانخفاض.

ويعد تقنين الحشيش أحد مجالات الاتفاق القليلة لثلاثة أطراف ترغب في رؤية نفسها على أنها تقدمية.

لكن هذا لا يعني أن مدن المقاطعات الألمانية ستتحول إلى أمستردام في أي وقت قريب.

قال وزير الصحة كارل لوترباخ إن الحكومة ركزت عن كثب على النموذج الهولندي المجاور، لكن مع التركيز على السوق السوداء الكبيرة وثقافة مقهى الحشيش، كمثال على ما لا يجب فعله.