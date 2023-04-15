تنكر لاعب شطرنج كيني يبلغ من العمر 25 عاماً في زي امرأة من أجل المنافسة في بطولة الشطرنج النسائية المفتوحة في بلاده.

ارتدى ستانلي أوموندي برقعاً من رأسه حتى قدميه، ونظارة كي يبدو شبيهاً لميليسنت أوور، في خطوة شكك بها المنظمون، بعد أن فاز لاعب مجهول في المنافسة، واُكتشفت الحيلة في النهاية.

دافع أوموندي عن نفسه وكتب رسالة اعتذار اطّلعت عليها البي بي سي، قال فيها إن لديه "احتياجات مالية"، وإنه مستعد لتحمل كل عواقب أفعاله، فيما حاولت بي بي سي التواصل مع اللاعب للتعليق دون الحصول على إجابة.

وقال رئيس إتحاد الشطرنج الكيني، برنارد وانجالا، إنه من المحتمل أن يتم منع اللاعب من ممارسة اللعبة لعدة سنوات، لكن لن يتم استبعاده من الشطرنج إلى الأبد.

وأضاف لبي بي سي نيوز أفريقيا: "لم نشكّ في اللاعب في البداية، لأن ارتداء الحجاب هو أمر طبيعي، لكن ما أثار شكوكنا أنه انتصر على كل اللاعبات المميزات للغاية، ومن غير المحتمل أن يكون هناك لاعب جديد لم يسبق له أن لعب الشطرنج بهذه القوة".

فيما زاد حذاء أوموندي من شكوك المنظمين، كذلك أنه لم يتحدث أبداً، يقول وانجالا: "إحدى العلامات التي لاحظناها أنه كان يرتدي حذاء ذكورياً، وليس حذاء إمرأة، ولم يكن يتحدث أيضاً، وبالعادة أنت تتحدث إلى خصمك في اللعبة، لأن الشطرنج هي فرصة للصداقة وليست حرباً".

وعلى الرغم من التحفظات، سمح المنظمون للاعب بالاستمرار باللعب، خوفاً أن يتم اتهامهم لاحقاً بالتمييز بسبب ارتداء الحجاب.

وتم استبعاده في الجولة الرابعة فقط من البطولة.

وقال وانجالا: "بعدما فاز أوموندي بمبارة قوية للغاية، اتصلنا به لإخباره باستبعاده ولم يتفاجئ، واعترف بأنه رجل بالفعل، وقال إنه نادم، وإنه فعل ذلك لأنه يعاني من صعوبات مالية واعتقد أن الفوز باللقب سيساعده على التغلب على هذه الإشكاليات".

Chess Kenya يقول فريق الشطرنج الكيني إن قضية ستانلي أوموندي هي الأولى من نوعها في البلاد

وعقدت بطولة كينيا المفتوحة خلال الأسبوع الماضي، وهي بطولة سنوية تعقد في العاصمة الكينية نيروبي، واستقطبت هذا العام أكثر من 400 لاعب من 22 دولة، 99 لاعباً منهم في فئة السيدات، ويحصل الفائز على أكثر من 3000 دولار.

وأوموندي لاعب شطرنج معروف، لكن وانجالا يعتقد أن اللاعب ظن أن فرصه للفوز في فئة السيدات كانت أفضل، نظراً لـ"ارتفاع مستوى اللعب في فئة الرجال".

وسبق وأن تعامل اتحاد الشطرنج الكيني مع حالات من الغش والتلاعب في عمر اللاعبين، لكن شكلت هذه الحالة سابقة في تاريخ اللعبة في كينيا.

وتم إحالة القضية إلى لجنة الانضباط في الاتحاد، كما أنه من المتوقع أن يصدر الحكم فيها خلال اليومين المقبلين.

وأوضح وانجالا: "إنها حالة استثنائية، قد تشمل العقوبة منع اللاعب من اللعب لعدة سنوات، لكن اسبتعد أن يستمر هذا المنع مدى الحياة"، مؤكداً أن القضية ستحال أيضاً إلى الاتحاد الدولي.