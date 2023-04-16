BBC عتيق أحمد (يمين) وشقيقه أشرف يتلقيان أسئلة من الصحفيين قبل لحظات من وفاتهما

قتل سياسي هندي سابق بالرصاص على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون مع شقيقه.

وكان عتيق أحمد، الذي كان تحت حراسة الشرطة لإدانته بالخطف، يتحدث إلى الصحفيين عندما سُحب مسدس بالقرب من رأسه في مدينة براياغراج.

وبعد إطلاق النار مساء السبت، استسلم ثلاثة رجال كانوا يتظاهرون بأنهم صحفيون بسرعة وتم احتجازهم.

وكان ابن أحمد المراهق قد قتل برصاص الشرطة قبل أيام.

وسجلت عشرات القضايا، بما في ذلك الخطف والقتل والابتزاز، ضد عتيق أحمد على مدى العقدين الماضيين. وحكمت عليه محكمة محلية وعلى اثنين آخرين بالسجن مدى الحياة في مارس/آذار من هذا العام في قضية اختطاف.

وكان أحمد قد ادعى في وقت سابق أن الشرطة كانت تهدد حياته.

وأظهر مقطع فيديو، أحمد وشقيقه أشرف، وكلاهما مكبل اليدين، وهما يتحدثان إلى الصحفيين في طريقهما إلى فحص طبي في المستشفى قبل ثوان من إطلاق النار عليهما.

في اللقطات المصورة التي نُشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، سئل أحمد عما إذا كان قد حضر جنازة ابنه.

كلماته الأخيرة للكاميرا كانت: "لم يأخذونا، لذلك لم نذهب".

وقالت الشرطة إن المهاجمين الثلاثة المشتبه بهم وصلوا إلى الموقع على دراجات نارية، كما أصيب شرطي وصحفي في مكان الحادث.

وفي أعقاب الحادث الذي وقع مساء السبت، أمر رئيس الوزراء يوغي أديتياناث بإجراء تحقيق قضائي في عمليات القتل وحظر التجمعات الكبيرة في مناطق ولاية أوتار براديش لضمان السلام.

وأثار خبراء تساؤلات حول كيفية قتل رجل أمام وسائل الإعلام والشرطة. وأفاد مراسل بي بي سي في الهند، أنانت زانان من براياغراج، بأن المدينة كانت في وضع يشبه الإغلاق العام.

من هو عتيق أحمد؟

قضى أحمد فترة طويلة في كل من السياسة والعالم الإجرامي. اتُهم لأول مرة في قضية قتل في عام 1979. وفي السنوات الـعشر التالية، ظهر كشخص له تأثير قوي في الجزء الغربي من مدينة الله أباد.

فاز في أول انتخابات له كمرشح مستقل وأصبح مشرعاً في الولاية في عام 1989. واستمر في الفوز بالمقعد لفترتين متتاليتين وجاء فوزه الرابع كمشرع من حزب ساماجوادي الإقليمي.

وفي عام 2004، فاز بمقعد في الانتخابات الفيدرالية كمرشح حزب ساماجوادي الإقليمي وأصبح نائباً. وفي الوقت نفسه، استمر رفع قضايا ضده في الله أباد وأجزاء أخرى من الولاية.

وخاض أحمد انتخابات أخرى في العقد التالي، لكنه خسرها جميعاً. وفي عام 2019، أمرت المحكمة العليا في الهند بنقله إلى سجن في ولاية غوجارات بعدما تبين أنه خطط لشن هجمات على رجل أعمال من سجن في ولاية أوتار براديش حيث كان محتجزاً في انتظار المحاكمة في قضية أخرى.

وأعيد إلى براياغراج في مارس/آذار من ولاية غوجارات للمثول أمام محكمة محلية أعلنت الحكم عليه في قضية اختطاف.

كما أُحضر أحمد إلى المدينة لاستجوابه في حالات أخرى، إلى جانب شقيقه أشرف الذي كان في سجن في منطقة بريلي.

وكان يجري استجوابهما في جريمة قتل أوميش بال في فبراير/شباط، وهو شاهد رئيسي في مقتل راجو بال عام 2005، وهو مشرع ينتمي إلى حزب باهوجان ساماج الإقليمي.

وكان راجو بال قد هزم أشرف في انتخابات المجلس عام 2004 في معقل عتيق أحمد السياسي.

وقتل أوميش بال في فبراير/شباط من هذا العام عندما أطلق أشخاص عدة النار عليه.

وورد اسم أسد نجل عتيق أحمد المراهق وعدد قليل من الآخرين كمشتبه بهم رئيسيين في قضية قتل أوميش بال. وقتل أسد ورجل آخر على يد الشرطة في وقت سابق هذا الأسبوع في ما وصف بأنه تبادل لإطلاق النار.

"الجريمة وصلت إلى ذروتها في أوتار براديش"

وفي الشهر الماضي رفضت المحكمة العليا في الهند الاستماع إلى التماس أحمد الذي زعم فيه أن الشرطة تهدد حياته.

ويحكم أوتار براديش حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، وانتقدت أحزاب المعارضة عمليات القتل ووصفتها بأنها ثغرة أمنية.

ونشر أخيليش ياداف، رئيس حزب ساماجوادي المعارض، تغريدة باللغة الهندية قال فيها: "لقد وصلت الجريمة إلى ذروتها في أوتار براديش ومعنويات المجرمين مرتفعة".

وأضاف: "عندما يمكن قتل شخص ما بإطلاق النار علناً وسط الطوق الأمني للشرطة، فماذا عن سلامة عامة الناس. ونتيجة لذلك، يخلق جو من الخوف بين الجمهور، ويبدو أن بعض الناس يخلقون مثل هذا الجو عمداً".

وقتل أكثر من 180 شخصاً يواجهون تهماً مختلفة على أيدي الشرطة في الولاية خلال السنوات الست الماضية.

ويتهم نشطاء حقوقيون الشرطة بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وهو ما تنفيه حكومة الولاية.

وعادة ما تسميها الشرطة "مواجهات" - يقول الكثيرون إنها في الواقع مواجهات "مدبرة" تنتهي غالبا بقتل المجرمين ونجاة عناصر الشرطة.