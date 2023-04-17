Reuters أفراد المجتمع في دادفيل يواسون بعضهم البعض، خلال وقفة احتجاجية يوم الأحد

قتل أربعة أشخاص على الأقل في إطلاق نار جماعي، وقع خلال حفل عيد ميلاد فتى يبلغ من العمر 16 عاما في ولاية ألاباما الأمريكية.

كما أصيب 28 شخصا آخرون بعضهم في حالة خطيرة، بعد إطلاق النار على استوديو للرقص، الذي أقيم فيه احتفال عيدميلاد الفتى، في بلدة دادفيل يوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طالب المدرسة الثانوية والنجم الرياضي، فيل دودل، أحد الضحايا.

وجدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعواته لتشديد قوانين حمل السلاح بعد الحادث.

وتساءل بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض يوم الأحد: "إلى أي حال وصلت أمتنا عندما لا يستطيع الأطفال حضور حفلة عيد ميلاد دون خوف؟".

ويأخذ إطلاق النار هذا الولايات المتحدة إلى نقطة قاتمة، تتمثل في وقوع أكثر من 160 عملية إطلاق نار جماعي - حيث تم إطلاق النار على أربعة أشخاص أو أكثر - حتى الآن هذا العام، وفقا لموقع أرشيف حوادث عنف السلاح Gun Violence Archive المتخصص في رصد العنف الناجم عن استخدام السلاح.

ويبلغ عدد سكان دادفيل حوالي 3200 نسمة، وهي مدينة ريفية صغيرة لم تعتد مشاهد عنف بهذا الحجم.

الأمر اللافت للنظر الآن، وغير المعتاد، هو قلة المعلومات المعروفة عن مشتبه به محتمل.

إلى جانب ذلك، لم تظهر أي تفاصيل حول كيفية إنهاء إطلاق النار، أو ما إذا كان المشتبه به قد قٌتل أو قيد الاحتجاز.

وقال الرقيب جيريمي بوركيت من وكالة إنفاذ القانون بالولاية إن التحقيق سيكون "عملية طويلة ومعقدة".

وقال في وقت متأخر من يوم الأحد: "سنعمل بطريقة منهجية لفحص مكان الحادث والبحث في الحقائق، والتأكد من تحقيق العدالة للعائلات".

وقال إن الإصابات تراوحت بين "حرجة للغاية" و"طفيفة".

Reuters في موقف سيارات محلي أقيمت وقفة احتجاجية عقب الحادث

ومن المرجح أن يكون معظم الضحايا من المراهقين. ولا يزال بعض الأهالي يبحثون عن معلومات عن أطفالهم بعد 12 ساعة من إطلاق النار.

وفي موقف سيارات محلي حيث كانت تقام وقفة احتجاجية عقب الحادث، شارك عدد من المراهقين، وبدوا وهم يرتجفون ويبكون بشكل واضح من صدمة ما حدث الليلة الماضية.كما تبادل المحتجون العناق بينما غمرتهم الدموع وهم يحاولون تهدئة بعضهم البعض.وقال كينان كوبر، الدي جي في حفل عيد الميلاد في استوديو الرقص، للصحفيين إنه حاول مساعدة الناس الذين اختبأوا تحت الطاولات عندما بدأ إطلاق النا، لكن كان الظلام شديدا لمعرفة من أين تأتي اللقطات ومن مطلقها.وقال إن الحفلة كانت لأخت فيل دودل، كما أفادت في وقت سابق مجلة مونتغمري أدريسر المحلية.لا تزال المنطقة المحيطة باستوديو الرقص مطوقة.وقالت حاكمة ولاية ألاباما، كاي آيفي: "هذا الصباح، أشعر بالحزن على سكان دادفيل وأبناء ألاباما".وأضافت في بيان على تويتر: "الجريمة العنيفة لا مكان لها في ولايتنا، وأنا على تواصل دائم مع سلطات إنفاذ القانون لمعرفة أي مستجدات".وتعرف ولاية ألاباما بحماية حق المواطنين في امتلاك الأسلحة، وقد قوبلت رسالة التعازي للحاكمة الجمهورية بالانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أولئك الذين يدافعون عن إصلاح قانون الأسلحة.وتعد الحاكمة آيفي مؤيد قوي لحقوق التعديل الثاني - الحق في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها - وقد وقعت العام الماضي تشريعا ينهي شرطا للحصول على تصريح لحمل مسدس مخفي في الأماكن العامة.تمت الموافقة على ترشيحها لانتخابات الحاكم العام الماضي من قبل جمعية البندقية الوطنية.