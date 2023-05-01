Reuters تشييع جنازة الفتى الفلسطيني، جبريل محمد اللدعة، الذي قتل خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم "عقبة جبر" بمدينة أريحا وسط الضفة الغربية المحتلة

قُتل فتى فلسطيني وأصيب ستة آخرون، صباح اليوم خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم "عقبة جبر" بمدينة أريحا وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الفتى يدعى جبريل محمد اللدعة، 17 عاما، وقد توفي متأثرا بجروحه، وأنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى، ووُصفت إصابة 3 منهم بالخطيرة.

وأوضح مدير مستشفى أريحا، باسم عناني، أن ست إصابات وصلت إلى مستشفى أريحا صباح اليوم بينها أربع إصابات بالرصاص الحي، وإصابة لسيدة في قدمها إثر انفجار قنبلة، ووُصفت إصابتها بالخطيرة.

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، اقتحمت مخيم "عقبة جبر"، وحاصرت عددا من منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها اللدعة بالرصاص الحي في رأسه.

كما حاصرت القوات الإسرائيلية منزلاً داخل المخيم واعتقلت شابين، بينهم أمين سر حركة فتح في مدينة أريحا أحمد أبو العسل، بحسب ما أفاد محافظ المدينة جهاد أبو العسل.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال اقتحامها المخيم أمين سر "فتح" في المخيم أحمد جهاد أبو العسل، وأحمد جبر وهدان.

ووقعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال اقتحام الجيش لمخيم "عقبة جبر".

ولا تزال القوات الإسرائيلية تفرض تشديدا أمنيا وعسكريا على مداخل مدينة أريحا منذ أكثر من عشرة أيام.

كما تغلق مداخل ومخارج المدينة من عدة جهات، وتجري عمليات توقيف وتفتيش لمركبات المواطنين على حواجزها العسكرية، وتجبر أصحابها على الانتظار لساعات.