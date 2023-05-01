Getty Images هالاند يحتفل بهدفه رقم 50 مع السيتي في كل البطولات منهم 34 هدفا في الدوري الإنجليزي

انفرد مانشستر سيتي بصدارة الدوري الإنجليزي متخطيا أرسنال، بعد الفوز على مضيفه فولهام، بهدفين مقابل هدف واحد، في الأسبوع 34 من البطولة يوم الأحد، بينما حقق ليفربول فوزا مثيرا على توتنهام في الوقت القاتل 4-3، ليحتل المركز الخامس.

وافتتح النرويجي ايرلينغ هالاند، التسجيل لمانشستر سيتي من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من المباراة، إثر تعرض زميله الأرجنتيني جوليان ألفاريز، للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الهدف يكون هالاند قد حقق رقما جديدا لم يُسجل منذ حوالي 92 عاما لأي لاعب في فرق إنجليزي، بتسجيل 50 هدفا مع فريقه في كل البطولات في موسم واحد، منهم 34 هدفا في الدوري الإنجليزي، ليحمل رقما جديدا في الدوري مسجل باسم آلان شيرر وآندي كول.

وسرعان ما سجل كارلوس فينيسيوس، هدف التعادل لفولهام في الدقيقة 15، ليكثف بعدها السيتي من هجماته طوال الشوط الأول بحثا عن هدف التقدم، حتى تحقق له ما أراد عندما ارتدت كرة جاك غريليش، من العارضة، قبل أن يطلق خوليان ألفاريز، تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس فولهام بيرند لينو.

وحقق مانشستر سيتي فوزه الثامن على التوالي في الدوري ليقطع خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب، بعد أن رفع رصيده 76 نقطة ومازالت لديه مباراة مؤجلة، ويتفوق بنقطة واحدة على أرسنال الذي تراجع إلى المركز الثاني وأهدر فرصة التتويج باللقب بعدما فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة.

ليفربول يخطف توتنهام

Getty Images لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف غوتا القاتل في مرمى توتنهام في الدقيقة 93

وفي مباراة مثيرة حقق ليفربول فوزا قاتلا على ضيفه توتنهام، في الثواني الأخيرة بنتيجة 4-3، في الجولة 34 أيضا من الدوري الإنجليزي، يوم الأحد، على ملعب آنفيلد.

جاء هدف ليفربول الأول سريعا في الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب كورتيس جونز، وبعد ثلاث دقائق فقط أضاف لويس دياز الهدف الثاني، في الدقيقة السادسة من زمن اللقاء.

وقبل مرور ربع ساعة سجل المصري محمد صلاح، هدفا ثالثا للريدز، من ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 15.

ولم يمر الشوط الأول حتى نجح لاعب توتنهام هارى كين، في إحراز هدف فريقه الأول في الدقيقة 40 من زمن المباراة، وفي الشوط الثاني أضاف الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، الهدف الثانى في الدقيقة 77.

ومع اقتراب نهاية المباراة واعتقاد الجميع فوز ليفربول بالنقاط الثلاث، جاء البرازيلي من بعيد ليسجل ريتشارليسون، هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وعادت الإثارة من جديد بعد أن احتسب حكم المباراة ست دقائق وقت بدل ضائع، وفي الدقيقة الثالثة من هذا الوقت تمكن جوتا من إحراز الهدف الرابع لليفربول من تسديدة قوية، لتنتهي المباراة 4-3.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 56 نقطة، ليحتل المركز الخامس، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 54 نقطة، ليتراجع إلى المركز السادس.