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يرفض الجمهور البريطاني السماح لطقس عطلة البنوك بإفساد خططهم لقضاء وقت ممتع خلال حفل التتويج ويستعدون لإقامة حفلات الشوارع والاحتفالات العائلية.

ويتوقع أن يتم إنفاق حوالي 200 مليون جنيه إسترليني على الطعام والشراب في نهاية هذا الأسبوع، وفقا لمركز أبحاث البيع بالتجزئة.

وقالت سلسلة متاجر ليدل Lidl إنها باعت ما يكفي من الرايات والأعلام لتغطية مسافة الطريق التي سيصطف على جانبيها المحتفلون بموكب التتويج، 75 مرة.

كما أن هناك طلباً كبيراً على المنتجات المستخدمة في الحفلات والمناسبات البريطانية التقليدية التي تحمل الطابع الملكي.

وبشكل عام، يتوقع مركز أبحاث البيع بالتجزئة أن يضيف المستهلكون أكثر من 1.4 مليار جنيه إسترليني إلى الاقتصاد البريطاني خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

وقالت شركة متاجر تيسكو Tesco إنها في طريقها لبيع 300 ألف وعاء من القشدة المتخثرة كما امتلأت أرفف المحلات بكعك سكون البريطاني الشهير وارتفعت مبيعاته في متاجر شركة ألدي Aldi بنسبة 150 في المائة وتوقعت شركة تيسكو أن تبيع مايربة على600 ألف قطعة.

وغيرت الكثير من الشركات أغلفة منتجاتها لتحمل اللون الأرجواني والذهبي أو غيرت علامتها التجارية لتضم قصر باكنغهام والتيجان والرايات.

وقال المسؤول في شركة تيسكو، ماهين بيراتشا، إن المتسوقين في حالة مزاجية للاحتفال: "بالنظر إلى المبيعات المبكرة، من المقرر أن يؤدي تتويج الملك تشارلز إلى إثارة عامل الشعور بالسعادة مع الكثير من الحفلات في الشوارع والمنزل".

كما ارتفعت مبيعات الأعلام والرايات والألواح الورقية بشكل كبير، وقالت شركة متاجر أسدا إن مبيعات الأعلام ارتفعت بنسبة 227 في المئة، بينما ارتفعت مبيعات أكواب التتويج بنسبة 135 في المئة.

وبصرف النظر عن الطعام والشراب، يتم إنفاق الملايين على الهدايا التذكارية الخاصة بالتتويج. وربما يستعد مُلاك الكلاب من سلالة King Charles spaniels - وسلالات أخرى أيضا - لجعلها ترتدي ملابس خاصة لهذه المناسبة من شركة فرانكيز بووتيك في منطقة غيتهيد.

وقالت مؤسسة شركة، كيري ويتني، إنها كانت "تجري مثل دجاجة مقطوعة الرأس" خلال الأسبوعين الماضيين لإكمال أكثر من ألف طلب لشراء التيجان وربطات العنق المخصصة للكلاب.

وأضافت "نحن مشغولون في عيد الهالوين وأعياد الميلاد على أي حال، ولم نكن نعرف مدى شعبية هذه الملابس لأن الجميع أحب الملكة كثيرا، لكنها تضاعفت قبيل حفل التتويج".

وتوقع مركز أبحاث البيع بالتجزئة أن يتم إنفاق 245.91 مليون جنيه إسترليني على عملات التتويج والتذكارات والميداليات وأباريق الشاي الاحتفالية والأكواب والكؤوس وغيرها من الأواني.

وقالت شركة متاجر أسدا إن وسادة التتويج وإبريق الشاي الذي يحمل صورة الملك تشارلز أثبتا شعبيتهما، إذ باعت 3000 قطعة من كل منهما على التوالي. وقالت شركة متاجر جون لويس إن مبيعات ملعقة التتويج كانت قوية.

السياح يحتفلون

أنتجت شركة هالكيون دايز Halcyon Days، التي تزود القصور الملكية ببعض المتلزمات، لوحات التتويج والهدايا التذكارية من مصانعها في ستوك أون ترينت وميدلاندز.

وقالت باميلا هاربر، الرئيسة التنفيذية للشركة، إن الطلب كان "غير عادي على الإطلاق" في الأشهر القليلة الماضية.

وأضافت "التذكارات الملكية بأكملها لا تزال مرغوبة وعليها الكثير من الطلب. سوق الهدايا الخاص بنا وسوقنا الدولي في لندن مدفوعين بالسياح الدوليين، وخاصة الأمريكيين، الذين يأتون بأعداد كبيرة، ويأتون لشراء قطع تذكارية لأخذها معهم عند عودتهم".

وقال مركز أبحاث البيع بالتجزئة إن إنفاق السياح الأجانب الإضافيين قد يصل إلى 323 مليون جنيه إسترليني جزء كبير منه سيكون على الإقامة والمطاعم والتسوق في لندن.

وستوفر ساعات عمل الحانات الإضافية خلال عطلة البنوك دفعة لقطاع الضيافة لتصل إلى 104 مليون جنيه إسترليني وفقا لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال.

وأضاف المركز "هذا من شأنه أن يعزز الإنفاق في أي عطلة نهاية أسبوع، لكن المناسبة الخاصة للتتويج نفسها من المرجح أن تزيد ذلك من خلال توفير ضجة إنفاق خاصة، لا تختلف عن تلك التي شوهدت خلال الأحداث الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم".