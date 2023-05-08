لقي سبعة أشخاص مصرعهم في ولاية تكساس الأمريكية، بعد أن صدمت سيارة حشدا من الناس في محطة للحافلات بالقرب من مركز لإيواء المشردين والمهاجرين.

وقع الحادث صباح الأحد بالتوقيت المحلي في مدينة براونزفيل قرب الحدود المكسيكية.

وأصيب ما لا يقل عن ستة أشخاص آخرين، بعضهم في حالة خطيرة.

تم القبض على السائق وتوجيه اتهامات إليه. وتقول شرطة براونزفيل إنه ليس من الواضح ما إذا كان الحادث متعمدا.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية سابقة قد نقلت عن الشرطة قولها إن الهجوم متعمد على ما يبدو.

وقال مدير مركز "أوزانام" للإيواء القريب من مكان الحادث، فيكتور مالدونادو، لبي بي سي إن لقطات المراقبة أظهرت سيارة دفع رباعي "كانت تضيء الضوء الأحمر وتتجه نحو محطة الحافلات بسرعة".

ثم اصطدمت السيارة بالرصيف وسارت مسافة 60 مترا تقريبا، وأصابت من كانوا في طريقها.

وقال السيد مالدونادو إنه قبل نصف ساعة تقريبا من الحادث، غادرت مجموعة من حوالي 20 شخصا كانوا يقيمون في المركز وساروا للانتظار في محطة الحافلات.

وقال في وقت سابق لوكالة أسوشيتيد برس إن معظم الضحايا من الرجال الفنزويليين.

كان البعض يعتزم ركوب حافلة محلية إلى وسط المدينة، ثم الالتحاق بحافلات أخرى متجهة إلى مناطق مختلفة من الولايات المتحدة، والتي كان لديهم بالفعل تذاكر لها.

وقال السيد مالدونادو باكيا:"أنا وكل العاملين بالمركز، نحاول أن نستجمع قوانا".

وتابع: "الكثيرون من الموجودين هنا هم أمهات مع أطفالهن، وذكور عازبون. لقد شاهدوا مأساة أمام أعينهم".

وأضاف أنه لم يشهد أي عداء تجاه المهاجرين في المدينة، لكن نُقل عنه قوله لقناة تلفزيونية محلية، إن أشخاصا جاؤوا إلى بوابة مركز الإيواء بعد الحادث وأخبروا حارس الأمن أن الباعث على حدوث ذلك "كان بسببنا (المركز)".

وفي أعقاب الحادث، قالت الشرطة إن السائق نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وخضع لاختبارات تعاطي المخدرات والكحول. وبحسب ما ورد لم يتعاون مع السلطات.

ووفقا لمسؤولي حماية الحدود الأمريكية، شهدت مدينة براونزفيل مؤخرا زيادة حادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين.

كما قال مالدونادو لوسائل الإعلام المحلية، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس، إنه في الشهرين الماضيين كان مركز أوزانام، وهو ملجأ ليلي يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 250 شخصا، يتعامل مع ما يصل إلى 380 شخصا يوميا.

وأصدر المسؤولون في براونزفيل إعلانا باعتبارها منطقة منكوبة الشهر الماضي، بعد أن فعلت مدن حدودية أخرى في تكساس الشيء نفسه.

ويأتي هذا الحادث قبل تدفق متوقع للمهاجرين، بسبب انتهاء مرتقب لصلاحية سياسة مرحلة وباء كوفيد، التي سمحت للولايات المتحدة بطرد المهاجرين غير الشرعيين تلقائيا.