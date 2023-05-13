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قالت عازفة البيانو الأوكرانية داريا غولوفشينكو، التي غادرت بلدها برفقة ابنتها الصغيرة وحقيبتها فقط، إنها ستستخدم آلتها الموسيقية "سلاحاً"، وذلك خلال حفل موسيقي في ويست يوركشاير.

وستقدم غولوفشينكو عرضاً في فعاليات مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) في قاعة "هاليفاكس بيس هول".

وقالت إنها ستتحدث من خلال الموسيقى عن الثقافة الأوكرانية.

وتستضيف بريطانيا فعاليات مسابقة الأغنية الأوروبية في ليفربول نيابة عن أوكرانيا.

وقالت العازفة عن مغادرتها منزلها في خيرسون في نيسان/أبريل 2022 إنها "أصعب قرار في حياتي".

وأضافت: "كان بإمكاني إحضار حقيبة واحدة وكان من الصعب جدا أن أقرر ماذا سأحضر معي".

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وتابعت قائلة: "كان علينا أن ندفع الكثير من المال لسائق. يمكنك شراء تذكرة سفر إلى أستراليا بالثمن الذي دفعناه - وكان ذلك من خيرسون إلى أوديسا فقط، وهي ليست بمسافة طويلة".

وقالت غولوفشينكو إنها غادرت من دون طعام ونامت على فراش "صغير" على أرض محطة قطار، قبل اصطحابها إلى بولندا وفي النهاية إلى مضيفها حيث تقيم الآن في هولمفيرث.

PA Media اعتبرت غولوشينكو أن مشاركتها في يوروفيجن فرصة للتحدث عن الثقافة الأوكرانية

"أقاتل هنا بواسطة الموسيقى"

وفي حديثها عن الحفل في قاعة هاليفاكس بيس التاريخية قالت "إنها فرصة كبيرة لإظهار وتمثيل ثقافتنا من خلال موسيقانا".

"سأعزف بعض الموسيقى الأوكرانية، مع معزوفة لمؤلف أوكراني يعيش في لفيف، وبعض الأغاني الأكثر شهرة".

وأضافت قائلة إنه "ليس هذا وقت للاختباء، بل للحديث عن الثقافة الأوكرانية".

وقالت "الروس يدمرون مدننا وحياتنا، لكنهم لا يستطيعون تدمير روحنا - أقاتل هنا بالموسيقى، سلاحي هو الموسيقى".

وقالت مضيفتها المحاضرة الجامعية المتقاعدة ريتشيل بالن: "من الجيد أن تأتي فرصة المشاركة في يوروفيجن لداريا بعد عام على مجيئها، لأنها استغرقت عاما لتتعافى من صدمة هروبها من أوكرانيا".