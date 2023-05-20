Getty Images المطربة أديل

جاءت المطربة أديل ضمن قائمة أغنى الشخصيات البريطانية دون سن 35، حسب قائمة الأثرياء التي تصدرها جريدة صانداي تايمز.

وتشمل القائمة المغنيين إد شيران وهاري ستايلز، وتزيد ثروة كل منهما على مبلغ 150 مليون استرليني.

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ورغم ذلك لم يتمكن أي منهم من الدخول في قائمة أغني الشخصيات في بريطانيا على الإطلاق، والتي تبلغ ثروة أفقر شخص فيها 350 مليون استرليني.

وتشمل قائمة أغني الشخصيات البريطانية رئيس الوزراء ريشي سوناك، وزوجه أكشاتا مورثي، رغم تراجع ثروتيهما أخيرا .

وحسب قائمة صانداي تايمز، حل شيران البالغ من العمر 32 عاما سابعا على قائمة أغني الشخصيات البريطانية دون 35 عاما، بثروة تصل إلى 300 مليون استرليني.

بينما حلت أديل، البالغة من العمر 35 عاما، في المرتبة التاسعة، بثروة تناهز 165 مليون استرليني، معززة موقفها بمبيعات أسطورية لألبوماتها تعدت 100 مليون نسخة.

أما هاري ستايلز، البالغ من العمر 29 عاما، فقد بلغت ثروته 150 مليون استرليني.

ويتربع غوبي هيندوجبا على رأس قائمة أغنى أغنياء بريطانيا على الإطلاق بثروة تتخطى 35 مليار استرليني، هو وأسرته، مرتفعة من 28 مليار استرليني العام الماضي.

وشهدت القائمة تراجعا لعدد المليارديرات للمرة الأولى في بريطانيا، منذ الأزمة المالية العالمية، عام 2008، حيث تراجع عددهم إلى 171 مليارديرا، بعد خروج 6 شخصيات منها مقارنة بالعام الماضي.

وقد أسهمت الآثار الاقتصادية لوباء كورونا، وزيادة كلفة الاقتراض، في تعزيز ثروات الأغنياء.

ورغم تصريحات الملياردير ريتشارد برانسون، مالك شركة فيرجين أطلنتيك للطيران أخيرا لبي بي سي، والتي قال فيها إنه شعر بالخوف من خسارة ثروته خلال وباء كورونا، فإن ثروته وصلت إلى 2.4 مليار استرليني.

وأكد برانسون أنه خسر ما يقرب من 1.5 مليار استرليني خلال فترة الوباء، بعدما تسبب الحظر، في وقف حركة الطيران بشكل كامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

Getty Images سوناك وزوجه أكشاتا مورثي

أما رئيس الوزراء البريطاني وزوجه، فقد تراجعت ثروتيهما بمقدار 200 مليون استرليني، عن العام الماضي، لتبلغ 529 مليون استرليني.

وتأتي غالبية ثروة الزوجين، من ناحية أكشاتا، التي تمتلك نسبة كبيرة في شركة والدها الاستثمارية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

أما الملك تشارلز الثالث، فيحتل المرتبة 263 لأغنياء بريطانيا، بثروة تبلغ 600 مليون استرليني.