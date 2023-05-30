C. Scott Watson يقول العلماء إن نهر خومبو الجليدي الذي يقع عليه معسكر قاعدة إيفرست يذوب ويصبح غير مستقر بسبب الاحتباس الحراري

في يونيو حزيران الماضي، أعلنت وزارة السياحة النيبالية عن خطط لنقل معسكر قاعدة إيفرست إلى أسفل الجبل الشهير لأن الاحتباس الحراري والنشاط البشري جعله غير آمن.

يقع المخيم على نهر خومبو الجليدي الذي يتلاشى بسرعة، ما يخلق مخاطر لمئات المتسلقين الذين يمرون عبره كل عام.

وقال أحد قادة مجتمع شيربا لبي بي سي إن هذه الخطوة غير عملية وأنه لا يوجد مكان بديل قابل للتطبيق.

نظرًا لكونها العمود الفقري لصناعة تسلق الجبال، فإن صوت الشيربا أمر بالغ الأهمية. معارضة هذه الخطوة منتشرة على نطاق واسع - أكثر من 95٪ من الحضور رفضوا الفكرة في استشارة حديثة مع صناعة تسلق الجبال، كما يقول مسؤولو وزارة السياحة وجمعية تسلق الجبال في نيبال.

وقال مسؤولون لبي بي سي إن هذا يعني أنه يجب تأجيل الخطوة، على الرغم من أنهم يؤكدون أن الدراسة لا تزال جارية.

"لا داعم واحد لشيربا"

قال مينجما شيربا، رئيس بلدية خومبو باسانجلهامو، وهي بلدية ريفية تغطي معظم منطقة إيفرست، بما في ذلك المخيم الأساسي: "لم أجد حتى شخصًا واحدًا في مجتمعنا يدعم فكرة نقل معسكر قاعدة إيفرست".

وأضاف "لا نرى سببا لنقل معسكر القاعدة في المستقبل القريب".

وقال آنج نوربو شيربا، رئيس جمعية مرشدي الجبال الوطنية النيبالية، لبي بي سي: "لقد كانت موجودة منذ 70 عامًا، فلماذا يجب نقلها الآن؟ وحتى لو أرادوا ذلك، فأين الدراسة حول بديل قابل للتطبيق؟"

وقال وزير السياحة النيبالي المعيّن مؤخراً، سودان كيراتي، إن هذه القضية "ليست ملحة".

وقال "لم أر أي اهتمام أو قلق من أي جهة بشأن مسألة نقل المعسكر الأساسي".

الأنهار الجليديةترقق والمخاطر تتزايد

عندما تحدث المسؤولون الحكوميون العام الماضي عن الخطة، قالوا إن المعسكر الجديد سيكون 200 إلى 400 متر أقل من المعسكر الحالي، الذي يقع على ارتفاع 5364 مترًا.

كانت الفكرة هي نقلها إلى مكان لا توجد فيه أنهار جليدية، لتجنب المخاطر المرتبطة بتسريع الانهيار الجليدي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وجد العلماء أن نهر كاهومبو الجليدي، مثله مثل العديد من الأنهار الأخرى في جبال الهيمالايا، يذوب بسرعة في أعقاب الاحتباس الحراري.

أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة ليدز عام 2018 أن الجزء القريب من المعسكر الأساسي كان رقيقًا بمعدل مليون واحد سنويًا.

أظهرت الدراسات الميدانية أيضًا أن البرك والبحيرات على أعلى نهر جليدي في العالم كانت تتحد وتتوسع، ما يزيد من التحديات أمام متسلقي الجبال.

قال البروفيسور برين هوبارد من جامعة أبيريستويث، الذي قاد مشروعًا مدته ثلاث سنوات للتحقق من حالة الجليد في الجبل.

ويقول متسلقو الجبال والمسؤولون إن الشقوق تتسع بشكل خطير وسريع للغاية في معسكر التخييم.

C. Scott Watson يقول العلماء إن البحيرات والبرك على الجبل تنمو وتنضم بسبب تغير المناخ

قال أدريان بالينجر، مؤسس شركة "آلبنغلو إكسبيديشنز" لمرشدي تسلق الجبال، إن خطة نقل المعسكر الأساسي كانت منطقية، لأنها ستشهد المزيد من الانهيارات الجليدية والجليد وسقوط الصخور.

قال رئيس جمعية تسلق الجبال النيبالية، نيما نورو شيربا، إنه كان على دراية بالمخاطر في أعقاب الاحتباس الحراري.

وقال: "لكن لا يوجد وضوح بشأن المكان الذي ننقل إليه المعسكر الأساسي، ولهذا بالكاد نسمع أي أصوات داعمة".

عامل منحدر خومبو الجليدي

جادل العديد من المتسلقين في مجتمع شيربا بأن الموقع الحالي للمخيم الأساسي هو الأفضل لبدء التسلق في الصباح الباكر حيث يجاور منحدر خومبو الجليدي ، وهو أحد أكثر أقسام التسلق تحديا.

يسقط المنحدر الجليدي على طريق ساوث كول إلى قمة إيفرست بسرعة أسفل الجبل مما يفتح شقوقًا كبيرة مع القليل من التحذير ويزيل أبراجًا ضخمة من الجليد، تُعرف باسم سيراكس. كما أنها تتعرض بانتظام للانهيارات الجليدية والانهيارات الصخرية من المنحدرات الجبلية المطلة عليها من الجانبين.

يقول متسلقو الشيربا إنهم بحاجة إلى عبور منحدر خومبو الجليدي في الصباح الباكر لأنه يصبح أكثر خطورة في وقت لاحق من اليوم عندما تدفئ الشمس الجبل، مما يؤدي إلى زيادة الانهيارات الجليدية وانهيارات الصخور وانهيار السيراك.

قال السيد مينجما: "إذا نقلنا المخيم إلى ارتفاعات منخفضة ، فإن ذلك يعني ما يقرب من ثلاث ساعات من المشي الإضافي للمتسلقين وسيؤخر ذلك رحلتهم إلى منحدر خومبو الجليدي الخطير".

لقي ثلاثة متسلقين من شعب الشيربا مصرعهم في منحدر خومبو الجليدي في 12 أبريل عندما أصيبوا بانهيار جليدي أثناء نقلهم معدات التسلق لعملائهم.

قال السيد مينجما إنه حتى إذا تم نقل المعسكر الأساسي إلى موقع أقل ، فإن معظم فرق الرحلات الاستكشافية سينتهي بهم الأمر باستخدام الموقع السابق كمعسكر متقدم لبدء تسلقهم في الصباح الباكر عبر منحدر خومبو الجليدي.

يقول لوكاس فرتنباتش، وهو مشغل رحلات استكشافية دولية من النمسا يجلب عملاءه إلى إيفرست كل عام تقريبا، إن نقل معسكر القاعدة سيجعل المرحلة الأولى من التسلق طويلة جدًا.

وأضاف: "ستقيم الفرق معسكرا وسيطا في موقع معسكر القاعدة الحالي".

معسكر قاعدة الجبل مزدحم

لكن جميع العاملين في صناعة تسلق الجبال تقريبا يوافقون على أن المعسكر الأساسي أصبح مزدحما للغاية.

Getty Images يقول مشغلو الرحلات الاستكشافية والمسؤولون الحكوميون إن معسكر القاعدة يزدحم ويحتاج إلى إدارة أفضل

أصدرت نيبالهذا الموسم 478 تصريحا لتسلق جبل إيفرست، وهو رقم قياسي، ما يعني أنه سيكون هناك أكثر من 1500 شخص على الجبل، بما في ذلك موظفي الدعم.

كان 403 آخر رقم قياسي للتصاريح في عام 2021، وفقا لمسؤولي إدارة السياحة. تتقاضى الحكومة 11000 دولار لكل متسلق لجبل إيفرست والبعثات هي مصدر رئيسي للدخل لمجتمع شيربا والآخرين الذين يعتمدون على السياحة الجبلية.

قال دامبار باراجولي، رئيس رابطة مشغلي الرحلات الاستكشافية في نيبال: "تضاعف حجم معسكر القاعدة على مر السنين، إنها عملية ضخمة".

وأضاف أن نمو المخيم غير منظم ويشكل تهديدا للبيئة الهشة بالفعل.

"ترى خدمات من النوع الفاخر مثل صالات التدليك أو خدمات الترفيه الأخرى التي تحتاج إلى خيام ضخمة وهياكل أخرى.

"هذا ليس المكان الذي تنغمس فيه في الرفاهية، وقد اقترحنا بشدة أن تضع الحكومة إرشادات صارمة بشأن ما هو مسموح به وما هو غير موجود في معسكر القاعدة."

وقال الوزير كيراتي إنه على علم بهذه القضايا: "أصبح المعسكر الأساسي مثل سوق سياحي نراه هنا في كاتماندو. هذا غير مقبول - سنذهب إلى هناك قريبا لإجراء تفتيش وسنوقف كل ذلك. هذه هي أولويتنا الآن."