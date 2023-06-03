Getty Images أليك بالدوين أقرّ بأنه غير مذنب بالقتل غير العمد في حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة مديرة التصوير هالينا هاتشينز

وافق قاض أمريكي على اتفاق تسوية لصالح عائلة مديرة التصوير السينمائية هالينا هاتشينز التي قتلت أثناء عملها في موقع تصوير.

وقُتلت هاتشينز، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، برصاصة أطلقت من مسدس كان يحمله الممثل أليك بالدوين.

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وقدم المحامون الذين يمثلون زوج هاتشينز، ماثيو وابنهما أندروس دعوى قضائية ضد بالدوين ومنتجين آخرين بتهمة القتل غير العمد.

وتم التوصل إلى تسوية غير معلنة في وقت لاحق من نفس العام.

Getty Images المصورة السينمائية هاتشينز

ووافق القاضي براين بيدشيد على ذلك الاتفاق، الذي يتضمن تلقي الإبن أندروس "مدفوعات دورية" عند بلوغه 18 عاماً و22 عاماً.

ونص أمر المحكمة على أن الاتفاق كان "عادلا ومناسبا وفي مصلحة أندروس هاتشينز، وهو قاصر وتحت الحماية".

وبموجب الاتفاق، سيصبح ماثيو هاتشينز المنتج التنفيذي لفيلم "راست"، الذي استأنف تصويره مؤخرا في مونتانا.

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وأسقط الإدعاء العام في نيو مكسيكو تهم القتل الموجهة إلى بالدوين الذي كان يحمل مسدسا يستخدم في التصوير، عند انطلاق الرصاصة القاتلة. وتقدم الأخير بطلب البراءة.

وقال محامي والدي هاتشينز وشقيقتها، إن الممثل "لا يستطيع الهروب من المسؤولية عن موتها".