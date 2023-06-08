Getty Images يخشى مسؤولو المنظمة الدولية انفجار الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات بعد الأضرار التي تعرض لها السد الأوكراني

حذرت منظمة الصليب الأحمر من أن تفجير سد رئيسي في جنوب أوكرانيا سوف تكون له عواقب كارثية على عملية الكشف عن الألغام الأرضية.

وأُجلي الآلاف بالفعل من منطقة خيرسون مع استمرار تدفق المياه على نهر دنيبرو الذي يقسم الأراضي التي تسيطر عليها روسيا وأوكرانيا.

وتتبادل كل من أوكرانيا وروسيا اللوم على تخريب السد.

وقالت تقارير إن الفيضانات الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالسد - قتلت ثلاثة في منطقة أوليشكي التي تسيطر عليها روسيا.

وقال العمدة الأوكراني المنفي للمدينة يفهين ريشتشوك لإذاعة ساسبايلن الحكومية إنه يعتقد أن هناك المزيد من الضحايا.

ولم تتمكن بي بي سي من التحقق من ادعاءات أي من الجانبين.

وحذر إريك تولفسن، رئيس وحدة تلوث الأسلحة في الصليب الأحمر، من أن الألغام التي جرفتها المياه من الأماكن التي زرعت فيها هناك أثارت مخاوف كبيرة ليس فقط لسكان خيرسون، ولكن أيضًا لأولئك الذين يأتون للمساعدة.

وقال، أثناء تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس: "لم نكن نعلم من أين سيأتي الخطر".

وأضاف: "كل ما نعرفه هو أنهم في مكان ما في اتجاه مجرى النهر".

وقالت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، للتلفزيون الأوكراني: "جُرفت العديد من الألغام المضادة للمشاة (في المناطق التي استولت عليها روسيا)، وأصبحت ألغامًا عائمة".

Reuters الشرطة وخدمات الطوارئ ومتطوعون من منظمات خيرية يساهمون في عمليات الإجلاء.

وأضافت أنها "تشكل خطرا كبيرا"، موضحة أن هذه الألغام قد تنفجر إذا اصطدمت بأي شيء مثل الحطام".

ولحق دمار بالسد في نوفا كاخوفكا التي تسيطر عليها روسيا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، ما أدى إلى عمليات إجلاء جماعية مع ارتفاع منسوب المياه بسرعة.

وقال مسؤولون إن الفيضانات وصلت إلى 30 بلدة وقرية على طول النهر وغمرت المياه قرابة ألفي منزل في مدينة خيرسون.

وأوضحت إحدى النساء، التي وصلت إلى خيرسون على متن قارب إنقاذ من الجانب الشرقي من النهر الذي تحتله روسيا، مدى سرعة تصاعد الموقف منذ سمعت عن الكارثة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

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وقالت كاترينا كروبيتش (40 عاما) لبي بي سي: "تمكنا من جمع أغراضنا لكن المياه استمرت في الارتفاع. في تلك اللحظة كنت أطهو الحنطة السوداء وكانت قدماي تحت الماء بالفعل. وبدأت المياه بالفيضان بسرعة كبيرة".

"يبدو الأمر وكأننا عشنا حياة كاملة في يوم واحد فقط."

وقال وزير الداخلية إيهور كليمينكو إن الأوكرانيين يطورون خطة لمساعدة الناس على جانبي نهر دنيبرو.

وأضاف: "ننقذ كل الناس على الضفة اليمنى (التي تسيطر عليها أوكرانيا) ونضع خطة لمساعدة الناس على الضفة اليسرى (التي تسيطر عليها روسيا)".

وأشار إلى أنه من بين المدن والقرى الثلاثين التي غمرتها الفيضانات، تسيطر أوكرانيا على عشرين بلدة وقرية بينما تسيطر روسيا مؤقتا على عشرة منها فقط.

واتهم وزير الداخلية الأوكراني الجانب الروسي بأنهم "يتركون الناس دون مساعدة ليحصنوا أنفسهم بأنفسهم".

ومن المتوقع أن يصل ارتفاع منسوب المياه إلى ذروته في خيرسون في وقت متأخر يوم الأربعاء ، لكن المسؤولين يخشون من تأثير كارثي على الزراعة مع تدفق مياه خزان كاخوفكا الشاسع إلى البحر الأسود.

وقال حاكم إقليم خيرسون أولكسندر بروكودين إنه تم إجلاء 1700 شخص حتى الآن، في حين قال مسؤولون نصبهم الكرملين على الجانب الآخر من النهر إن 1200 شخص نُقلوا إلى بر الأمان.

ويقول المسؤولون إن أكثر من 40 ألف شخص بحاجة إلى المغادرة، 17 ألفا في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا غرب دنيبرو و 25 ألفا في الشرق الذي تحتله روسيا .

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وقال داميان رانس من اليونيسف إن المؤسسة الخيرية شهدت تدمير منازل بالكامل مع استمرار المخاوف حول مصير السكان المحاصرين.

"لقد تأثرت المياه الصالحة للشرب في العديد من هذه المواقع حيث من الواضح أن إمدادات المياه جاءت من الخزان هناك، وكذلك إمدادات الكهرباء التي انقطعت".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق يوم الأربعاء إن مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء منطقة خيرسون ليس لديهم مياه شرب كافية.

وينحي كلا الجانبين باللائمة على الجانب الآخر بسبب تدمير السد. وتقول أوكرانيا إن القوات الروسية قامت بتلغيم السد، وتتهم روسيا بعدم القيام بالكثير لمساعدة الناس في المناطق التي غمرتها الفيضانات في الضفة الشرقية للنهر التي تحتلها روسيا.

وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي بوب مينينديز، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية المؤثرة في المجلس، لبي بي سي إنه "غير متأكد بعد" من أن روسيا مسؤولة عن تفجير السد.

وأضاف "لكن بعد ذلك نفى الروس من جديد كل ما يتردد عن إجراءات عسكرية اتخذوها ضد البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا - وهذه الإجراءات التي نعلم أن روسيا اتخذتها ".

من جانبها تزعم روسيا أن الأضرار التي لحقت بالسد نتجت عن قصف أوكراني، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما حدث بأنه "عمل بربري"، وذلك في محادثات عبر الهاتف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وهذه أحدث ضربة لمدينة خيرسون. وكانت القوات الروسية قد احتلتها بعد وقت قصير من بدء الحرب العام الماضي، لكن أوكرانيا حررتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت فيكتوريا يريمينكو (57 عاما) لبي بي سي إن منزلها دمر في فبراير/شباط وانتقلت إلى شقة ابنها التي غمرتها المياه الآن.

وأضافت "تمكنا من الخروج". "كان هناك ذعر ، واضطررنا إلى المغادرة بسرعة وأخذ الكلاب. أخي نصف مشلول أيضا."

في السنوات الأخيرة، أصبح سد نوفا كاخوفكا أداة للضغط بين كييف وموسكو، فعندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم لأول مرة في عام 2014 ، أغلقته السلطات الأوكرانية وعزلت شبه الجزيرة عن مصدر رئيسي للمياه.

ثم في العام الماضي، اتهمت أوكرانيا القوات الروسية الغازية بزرع السد بالمتفجرات، وهو ما نفاه الكرملين.