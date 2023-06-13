Getty Images كيليان مبابي انضم لباريس سان جيرمان في أغسطس/آب 2017

أصبح باريس سان جيرمان مستعدا لبيع كيليان مبابي هذا الصيف بدلا من المخاطرة برحيله مجانا في غضون عام من الآن، بعد أن أبلغ اللاعب النادي الباريسي أنه لن يجدد عقده.

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي بنهاية الموسم المقبل، مع وجود خيار بتمديده لعام آخر.

وكان باريس سان جيرمان قد منح اللاعب مهلة حتى 31 يوليو/تموز لإخبار النادي بما إذا كان سيجدد عقده حتى عام 2025 أم لا.

وبعد شهور من المحادثات، أرسل مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، خطابا للنادي يقول فيه إنه لن يجدد عقده.

وسيكون من حق الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان الرحيل مجانا في نهاية الموسم المقبل، وهي النقطة التي ستساعد اللاعب في التفاوض مع النادي بشأن السماح له بالرحيل.

وبينما يحاول باريس سان جيرمان تعديل سياسته وإعادة بناء الفريق بعد سنوات من التعاقد مع لاعبين من أصحاب الأسماء الكبيرة بدون وجود استراتيجية واضحة، قرر النادي عدم السماح لمبابي بالرحيل مجانا. ويشعر مسؤولو النادي الفرنسي بالانزعاج من تسريب الخطاب إلى وسائل الإعلام قبل أن يروه.

ويعني هذا أنه ما لم يحصل النادي على تأكيدات بشأن النوايا المستقبلية للاعب الفائز بكأس العالم عام 2018، فسوف يوافق على بيعه في خطوة من شأنها أن تضع الأندية الأوروبية الكبرى في حالة تأهب.

ويسعى ريال مدريد منذ فترة طويلة للتعاقد مع اللاعب، الذي رفض الانتقال إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" العام الماضي وفضل البقاء في باريس سان جيرمان.

ويعني رحيل كريم بنزيمة إلى السعودية أن ريال مدريد بحاجة للتعاقد مع مهاجم، رغم أن هاري كين يأتي على رأس قائمة اللاعبين المرشحين لتعويض بنزيمة في النادي الملكي.

وسجل مبابي، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان عام 2017 في البداية على سبيل الإعارة من موناكو قبل انتقاله بشكل نهائي مقابل 180 مليون يورو، 212 هدفًا في 260 مباراة.

كما سجل اللاعب 38 هدفا في 68 مباراة مع منتخب فرنسا، من بينها ثلاثة أهداف في المباراة النهائية لكأس العالم الأخيرة في قطر، والتي خسرتها فرنسا أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وتصدر مبابي قائمة هدافي الدوري الفرنسي الممتاز في كل موسم من المواسم الخمسة الماضية، وفاز بلقب الدوري الفرنسي الممتاز خمس مرات خلال المواسم الستة التي قضاها في باريس سان جيرمان.

وأنهى باريس سان جيرمان موسم 2022-2023 بالفوز بلقب الدوري المحلي فقط، بعد أن فشل مرة أخرى في الفوز بدوري أبطال أوروبا وخرج من البطولة بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ في دور الستة عشر.

وسيكون مبابي ثاني مهاجم بارز يرحل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد أن رحل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهاية عقده للانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي.