يجب على عشاق ديزني الانتظار لفترة أطول قليلا لمشاهدة أفلام الشركة الجديدة، بعد أن أعلنت الشركة عن تعديل في تواريخ عروض الأفلام.

يوجد في القائمة عدد من أجزاء جديدة لأفلام سبق عرضها، وينتظرها الجمهور بفارغ الصبر، مثل فيلم "مارفيل"، و"حرب النجوم"، و"أفاتار"، بحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

وكتب منتج "أفاتار"، جون لانداو، على تويتر يقول إن منتجي الأفلام يحتاجون إلى مزيد من الوقت لإكمال الأجزاء التالية.

ولم تقدم ديزني سببا للتأخير.

وتأتي هذه الخطوة، مع استمرار إضراب كتاب هوليوود، الذي يعتقد البعض أنه يتسبب في توقف الإنتاج، وقد يكون لهذا تأثير على الجداول الزمنية للإصدار.

ويقول موقع "جيزمودو" الإعلامي: "إن أفلاما مثل هذه لا يمكن إنتاجها بدون نصوص مكتوبة، على الرغم مما قد يقوله بعض النقاد، ومع توقف عمل الكتّاب عليها حاليا، فيجب أن يحدث تأخير".

ولعل أهم مجموعة أعلن عنها الثلاثاء هي إطلاق جزء جديد من "أفاتار"، وهو سلسلة خيال علمي تدور أحداثها على القمر الخيالي لباندورا. وتم تأجيل إصدار الجزء الثالث "أفاتار3" إلى 19 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وسيرجأ "أفاتار 4" عدة سنوات ليصدر في 21 ديسمبر/كانون الأول 2029، أما الجزء الخامس فسيصدر في ديسمبر/كانون الأول 2031.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن المخرج جيمس كاميرون، الذي أطلق أول فيلم "أفاتار" عام 2009، قال إنه قد لا يشارك في إخراج الجزئين الرابع والخامس.

وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2031، سيكون كاميرون، البالغ 68 عاما، في الـ77 من عمره.

وكتب جون لانداو منتج أفاتار على تويتر: "كل فيلم من أفلام "أفاتار" هو مشروع مثير، ولكنه ملحمي، ويستغرق هذا وقتا للوصول إلى مستوى الجودة الذي نسعى إليه بوصفنا مخرجين، وإلى مستوى يتوقعه الجمهور".

أما أجزاء الأفلام الأخرى المهمة المتوقعة فهي لسلسلة حرب النجوم.

ويعتزم الآن إصدار فيلمين منها في عام 2026 - أحدهما أرجئ من ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى مايو/أيار 2026، وأضيف آخر في ديسمبر/كانون الأول 2026. ولم يصدر الاستوديو أي جزء جديد من حرب النجوم منذ عام 2019.

كما أعلن عن تعديل آخر في مواعيد إصدار الجزء الأكبر من سلسلة"مارفيل"، وأبرزها: "أفينجرز": كانغ داينستي، الذي أرجئ من مايو/أيار 2025 إلى مايو/أيار 2026.

وتتضمن التغييرات الأخرى في إصدارات "مارفيل" تأجيل معظم الأفلام لبضعة أشهر.

وسيفتتح فيلم: "كابتن أمريكا": بريف نيو وورلد" في يوليو/تموز 2024، بدلا من مايو/أيار 2024.

وبعد ذلك يأتي "ثاندربولتس" في ديسمبر/كانون الأول 2024، و"بليد" في فبراير/شباط 2025، و"فانتاستيك 4" في مايو/أيار 2025.