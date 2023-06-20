IFPI أصدرت فرقة بي تي إس أغنيتها الأولى بعنوان No More Dream في يونيو/ حزيران 2013

حتى لو لم تكن من محبي موسيقى الكي بوب K-pop الكورية الشهيرة، فمن المحتمل أنك قد سمعت عن فرقة بي تي إس BTS.

فهذه الفرقة الغنائية تشتهر بأغانيها المبهجة وجولاتها الضخمة وحركات أعضائها الراقصة الجذابة، وهي ببساطة أكبر فرقة فتيان في العالم.

وبالرغم من أن الفرقة في فترة راحة حاليا، حتى يتمكن بعض الأعضاء من أداء الخدمة الإلزامية في الجيش الكوري الجنوبي، يحتشد معجبوها ومحبوها هذا الأسبوع للاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاق الفرقة لأغنيتها الأولى.

تقول بيث لو، وهي إحدى أكبر معجبي الفرقة لبي بي سي نيوزبيت: "لقد كونت صداقات من جميع أنحاء العالم من خلال شغفي بفرقة بي تي إس وهذا الأمر يشعرني بامتنان بالغ".

الفتاة البالغة من العمر 26 عاما من مدينة ويستون-سوبر-مير Weston-super-Mare في بريطانيا، هي عضوة في مجموعة المعجبين الرسمية للفرقة والتي تسمي نفسها جيش بي تي إس BTS ARMY - وتتكون من معجبين مخلصين بشدة ويدعمون ليس فقط الفرقة الموسيقية الشهيرة، ولكن بعضهم البعض أيضا.

Beth

على مدى السنوات العشر الماضية، لقيت الفرقة الكثير من الاستحسان والثناء لتغطيتها مواضيع تتعلق بالصحة العقلية في أغانيها، وتقول بيث إن أغنية بعينها عنوانها "رفليكشن" Reflection تمسها وتعنيها بشكل كبير.

"أتذكر أنني جلست في غرفتي وأنا أتمعن في كلمات الأغنية، كنت أبكي بتأثر لدى استماعي إليها لأنها جعلتني أشعر بأنني حاضرة وموجودة ولدي صوت مسموع".

على الرغم من أن الفرقة تغني بلغة أجنبية، لا تزال بيث تجد أن الرسائل التي تحملها حول "حب الذات" و "الاعتناء بنفسك" قوية بصورة فعالة للغاية.

تجربة ثقافية جديدة

غالبا ما يُنسب الفضل إلى فرقة بي تي إس لكونها أحد أبرز العوامل التي جعلت الثقافة الكورية تحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم.

وقد صُنفت الفرقة سابقا على أنها أكبر فرقة فنية مبيعا في العالم متفوقة بذلك على نجوم من أمثال تايلور سويفت وأديل، وكانت أول فرقة كورية تسجل ألبوما متصدرا لقائمة الاستماع والمبيعات في المملكة المتحدة.

تشيد جيني شيهان، التي تمتلك الآن قناتها الخاصة على موقع يوتيوب والمخصصة لموسيقى الكي بوب، بالفرقة "لانفتاحها على العالم ونشرها للغناء بغير الإنجليزية".

"تحتوي مقاطع الفيديو الموسيقية على ترجمات حتى تتمكن الجماهير من فهم ما تقوله الأغاني وعادة ما تكون عميقة للغاية وغينة بالمحتوى الثقافي".

Jenny تقول جيني إن حياتها اختلفت بعد اكتشافها لفرقة بي تي إس

وبطبيعة الحال لا تعتقد جيني أن نمط الموسيقى هو وحده المختلف، ولكن الطريقة التي يتفاعل بها أعضاء الفرقة مع المعجبين هي ما يميزها.

"إنهم يفعلون الكثير من أجل معجبيهم، [أشياء] ربما لم أعهد مثلها من قبل الفنانين الغربيين. إنهم يظهرون في البث المباشر بانتظام للتحدث إلينا وقراءة الرسائل".

هذا الاتصال المباشر مع متابعيهم، هو الذي جعل من فرقة بي تي إس "قوة لا يمكن إيقافها" وهو أيضا ما ميزها عن الفرق الأخرى، وفقا لما ذكره الصحفي الموسيقي وخبير موسيقى الكي بوب، تايلور بوسبي.

"لم يكن الكثير من الفنانين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي. كانوا يستخدمونها [فقط] لتحديثات الألبومات ونشر روابط مقاطع الفيديو".

غالبا ما استخدم أعضاء الفرقة هذه المحادثات والبث المباشر للانفتاح على الجمهور والتحدث بصدق عن معاناتهم ونقاط ضعفهم، مما أدى إلى خلق حالة خاصة من التواصل مع المعجبين.

"كان أعضاء فرقة بي تي إس، يتحدثون بعفوية. يمكن لمتابعيهم ومعجبيهم الحصول على ردود منهم، لذلك شعرت أنه لم يكن هناك ذلك الجدار الذي يفصلني عن موسيقى الكي بوب".

يعتقد تايلور أن نجاح فرقة بي تي إس قد "فتح الباب" أمام الفنانين الكوريين الآخرين وجعل نمط موسيقى الكي بوب K-pop عالميا.

أدت فرق مثل بلاكبينك Blackpink عروضا في مهرجان كوتشيلا Coachella ( مهرجان سنوي للموسيقى والفنون يقام في إنديو ، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية)، ومن المقرر أن تقدم عرضا في لندن هذا الصيف، كما من المقرر أن تقوم فرقة ريد فيلفت Red Velvet بجولة أوروبية.

"هذا الأمر لم يكن شائعا بين فرق الكي بوب قبل أن تفتح فرقة بي تي إس بابا عريضا أمامها نحو العالمية".

Mel تعتقد ميل أنه من المدهش رؤية مدينة بأكملها تتجمع للاحتفال بالفرقة الشهيرة

على الرغم من أن الفرقة لا تنتج أعمالا موسيقية حاليا، إلا أن المعجبين مثل ميل جيمس، المقيمة حاليا في العاصمة الكورية الجنوبية سول، كانوا يبذلون قصارى جهدهم في الأسبوع الماضي للاحتفال بعيد ميلاد الفرقة العاشر.

تقول معلمة اللغة الإنجليزية البالغة من العمر 26 عاما، إن مشاهد اللون البنفسجي التي تملأ المدينة، والتي تمثل لون الفرقة، "مدهشة للغاية وممتعة للناظر".

"هناك عروض في كل مكان وجسر بانبو الذي يقع فوق نهر هان الذي يتميز بنافورة مونلايت رينبو (أطول نافورة في العالم وفقا لسجل غينيس للأرقام القياسية) هو الآخر يظهر بلون بنفسجي.

"هناك صفقات تجري في محلات السوبر ماركت، والكثير من المظاهر الاحتفالية".

وتضيف: "هذا لا يحدث لأي كان وهو أمر يعكس أن الأصالة حالة مثالية ومتفردة".