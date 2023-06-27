Getty Images نفى ترامب أن يكون الحديث عن وثائق سرية

حصلت وسائل إعلام أمريكية على تسجيل صوتي يبدو فيه أن دونالد ترامب يعترف فيه بالاحتفاظ بوثيقة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

وسُمع الرئيس السابق في التسجيل وهو يدقق في الأوراق ويقول: "هذه سرية للغاية".

ولم تتحقق بي بي سي من ذلك بشكل مستقل.

وقال ترامب بأنه غير مذنب في اتهامات اتحادية بإساءة التعامل مع ملفات حساسة.

وكانت شبكة سي أن أن أول من نشر مقطعًا مدته دقيقتان تقريبًا، وقالت إنه جاء من مقابلة في يوليو/تموز 2021 أجراها ترامب مع أشخاص يعملون على مذكرات مدير مكتبه السابق مارك ميدوز.

ويُسمع ترامب يقول "هذه هي الأوراق" ويشير إلى وثيقة يصفها بأنها "سرية للغاية".

ويبدو أنه تسجيل صوتي أشار إليه المدعون الاتحاديون في لائحة اتهامهم للرئيس السابق.

ويقول الادعاء إن دونالد ترامب أظهر وثائق سرية لأشخاص دون تصريح أمني في مناسبتين، لكاتب واثنين من الموظفين، في إحدى المرات في يوليو/تموز 2021 في ناديه للغولف في نيوجيرسي.

ويواجه ترامب 37 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها.

ونفى ارتكاب أي مخالفات وقال إن جميع الوثائق التي أخذها معه من البيت الأبيض رفعت عنها السرية.

وخلال المحادثة التي نشرتها سي أن ان و واشنطن بوست، سُمع ترمب يصف وثيقة يزعم أنها تتعلق باحتمال مهاجمة إيران.

وقال في بداية المقطع الصوتي "إنني أريد مهاجمة إيران. أليس هذا مذهلاً؟. لدي كومة كبيرة من الأوراق ، ظهر هذا الشيء للتو. انظر".

وأضاف قائلا: "انظر كرئيس كان بإمكاني رفع السرية عنها". "الآن لا أستطيع ، كما تعلمون ، لكن هذا لا يزال سرا".

ونفى ترامب في مقابلة الأسبوع الماضي مع قناة فوكس نيوز، أنه قدم وثائق سرية لأشخاص غير مصرح لهم بمشاهدتها.

وقال : "لم تكن هناك وثيقة. كانت كمية هائلة من الأوراق وكل شيء آخر يتحدث عن إيران وأشياء أخرى".