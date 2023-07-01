EPA سجل سوبوسلاي ستة أهداف لفريق لايبزيغ

من المقرر أن يتعاقد نادي ليفربول الانجليزي مع دومينيك سوبوسلاي لاعب خط وسط نادي آر بي لايبزيغ الألماني.

وأخبر النادي الإنجليزي نظيره الألماني بأنه سيفعل الشرط الجزائي وقيمته 70 مليون يورو (60.1 مليون دولار) لتسريح اللاعب.

وساعد لاعب خط الوسط المجري البالغ من العمر 22 عاما لايبزيغ في الحصول على المركز الثالث في الدوري الألماني والفوزبكأس ألمانيا الموسم الماضي.

وحصل سوبوسلاي السبت على إذن من لايبزيغ للسفر إلى المملكة المتحدة للخضوع للفحوص الطبية لدى ليفربول.

ولعب سوبوسلاي 31 مباراة في الدوري الألماني الموسم الماضي، وسجل ستة أهداف وأنجز ثماني تمريرات حاسمة.

وكان قد ترك فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي في يناير/كانون ثاني عام 2021. ومنذ ذلك الحين سجل 20 هدفا وشارك في21 تمريرة حاسمة في 91 مباراة.

وكان أحد هذه الأهداف في المباراة التي فاز فيها لايبزيغ 2-0 على اينتراخت فرانكفورت في 3 يونيو/حزيران حيث فازوا بكأس ألمانيا للموسم الثاني على التوالي.

وأضاف ليفربول إلى خط الوسط في وقت سابق من يونيو/حزيران الأرجنتيني الدولي أليكسيس ماك أليستر من برايتون مقابل 35 مليون دولار.

ويتطلع يورجن كلوب مدرب الريدز إلى تعزيزمركز خط الوسط في فريقه مع مغادرة جيمس ميلنر ونابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين للنادي هذا الصيف.

في غضون ذلك، تحرك مهاجم ليفربول فابيو كارفالو في الاتجاه الآخر، وانضم إلى لايبزيغ على سبيل الإعارة لموسم واحد .

وانضم كارفالو، 20 عاما، إلى يونايتد من فولهام الصيف الماضي مقابل 5 ملايين دولار مبدئيا بعقد مدته خمس سنوات.

وشارك في 21 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي، وسجل ثلاثة أهداف.

وجاء في بيان صادر عن ليفربول إن كارفالو" سيواصل الآن تطوره ويكتسب المزيد من الخبرة في ألمانيا مع لايبزيغ".

كما وقع حارس المرمى الإسباني أدريان عقدا جديدا للبقاء مع ليفربول في موسم 2023-24.

وقد لعب 26 مباراة مع الريدز منذ انضمامه في انتقال حر من وست هام في عام 2019.