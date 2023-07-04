Reuters قمر تموز يطل فوق معبد بوسايدون في اليونان

يبدو القمر أكثر تألقا وإشراقا مساء الاثنين حيث يبدو أكبر وأكثر وضوحا.

وسيبدو البدر العملاق في شهر يوليو/تموز مكتملا لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، وفقًا لوكالة ناسا.

وسيكون القمر أقرب من المعتاد في مداره حول الأرض.

هذا لأن مدار القمر ليس دائرة كاملة بسبب جاذبية الأرض؛ لكنه يتخذ مسارا بيضاويا، مثل دائرة ممدودة أو بيضاوية.

لهذا السبب، هناك أوقات في مدار القمر الذي يستغرق 27.32 يومًا يكون فيه أقرب إلى الأرض وأوقات أخرى يكون فيها بعيدًا.

ويحدث القمر العملاق عندما يكون القمر في أقرب نقطة للأرض في مداره وأيضًا في طور اكتمال القمر.

وتم إعطاء البدر في يوليو/تموز اسم "قمر الغزلان" لأن قرون الغزلان الذكور تكون في وضع نمو كامل في يوليو/تموز. وإثر ذلك تسقط الغزلان قرونها، ويبدأ نموها من جديد.

وصل القمر إلى ذروة الإضاءة في الساعة 12:39 بتوقيت جرينتش الاثنين، وفقا لتقويم "أولد فارمر".

وقال التقويم، الذي نشر بيانات فلكية منذ عدة قرون، إن قمر تموز سوف يدور بالقرب من الأرض أكثر من أي بدر في الشهور السابقة من هذا العام.

وقال التقويم إن اكتمال القمر في شهر أغسطس/آب سيكون القمر الوحيد الأقرب من قمر تموز إلى الأرض هذا العام.

وفي بريطانيا، سيكون أفضل وقت لمشاهدة حدث القمر العملاق في وقت مبكر من الليل عبر إنجلترا وويلز وجنوب اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، وفقًا لستاف داناوس، مقدم نشرة الأخبار الجوية في بي بي سي.

ويضيف أنه مع تقدم ساعات الليل، قد تقل الرؤية حيث تملأ الغيوم والمطر السماء في معظم أنحاء وسط اسكتلندا. وبعد منتصف الليل، ستنتشر منطقة من السحب والأمطار عبر الأجزاء الجنوبية من المملكة المتحدة أيضًا.

إليكم بعض الصور قمر تموز من جميع أنحاء العالم يومي الأحد والاثنين:

Reuters

قمر تموز فوق بيروت، لبنان

Reuters قمر تموز بالقرب من تمثال بوذا في بوكيت في تايلاند

PA Media أضاء قمر تموز السماء ا فوق فنار سانت ماري في وايتلي باي، تاين ووير، في انجلترا يوم الأحد

Jack March/BBC Weather Watchers القمر يضيئ السماء في ستوكينغفورد، في وريكشر في انجلترا

PA Media قمر تموز يضيئ سيتون سلويس في نورثمبرلاند، في انجلترا

EPA قمر تموز بالقرب آيا صوفيا ومسجد السلطان أحمد في اسطنبول

Getty Images قمر تموز بالقرب من تمثال الحرية في نيويورك

Getty Images القمر يضيء السماء وسط الجماهير في مباراة رياضية في كوتاييسي في جورجيا

AFP القمر بالقرب من كنيسة في البصرة في العراق

Getty Images القمر في لاكويلا في إيطاليا