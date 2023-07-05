انتهت حفلة المغني المصري أحمد سعد في تونس بخلافات حادة واتهامات متبادلة بينه وبين منظمي حفله في مهرجان بنزرت للتخييم والفنون والرياضة في دورته الثانية.

وأثارت تصريحاته بعد انتهاء حفلته لوسائل الإعلام التونسية جدلاً واسعاً على منصات التواصل، حيث اعتُبر نقاشه حينها مع منظمة الحفل "إساءة وإهانة" للمرأة التونسية.

وبدأت الأزمة بعد خروج أحمد سعد من الحفل ووقوفه أمام الصحفيين للحديث، ودخوله في مشادة كلامية مع مديرة المهرجان الدولي للتخييم في تونس نادية المنصوري.

وقال سعد لوسائل الإعلام إنه ليس من ضمن الاتفاق بينه وبين منظمي المهرجان أن يدلي بأي تصريحات صحفية، لتقاطعه المنصوري بصوت مرتفع، مؤكدة أنه ملزم بحضور الندوة الصحفية بعد انتهاء الحفل.

وخاطب أحمد سعد زكية المنصوري قائلاً: "اسكتي لو سمحتي، اسكتي انتي، لأنه انتي ما تعرفيش تعملي حفلات ولا تعرفي تديري حفلات، وليس لك علاقة بالحفلات".

وبدأ سعد بتوضيح سبب مجيئه إلى هنا، لتقاطعه المنصوري قائلة: "جيت هنا لتأخذ 80 ألف دولار وتخرج، ولم تحترم الشعب التونسي".

سعد يوضح ويلجأ للقضاء

أوضح المغني المصري أحمد سعد في بيان على صفحاته على مواقع التواصل تفاصيل الأحداث التي رافقت حفله في تونس.

وأعرب سعد عن احترامه وتقديره للشعب والجمهور التونسي، قائلاً: لبينا دعوتنا الأولى لإقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد، وبعد انتهاء الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون، وأطاحت ببنود العقد المبرم بيننا".

وأضاف سعد أن منظمة المهرجان حاولت إجباره على التصريح لوسائل الإعلام، مشيراً إلى أن ذلك مخالفة لبنود عقد الاتفاق، وقال: "رغم ذلك خرجت للإعلاميين لتوضيح الموقف احتراما للإعلام والجمهور التونسي، وما كان منها إلا مقاطعتنا لتشويه صورتنا".

وأكد سعد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لدى النيابة والقضاء التونسي.