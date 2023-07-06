Instagram @zuck "هيا لنفعلها"، هكذا أعلن رئيس شركة ميتا مارك زوكربيرغ عن إطلاق منصة "ثريدز"

عشرة ملايين مستخدم خلال سبع ساعات فقط، هذا ما حققه تطبيق شركة ميتا الجديد "ثريدز"، والذي اندفع ملايين المستخدمين لاستخدامه إنطلاقاً من منصة انستغرام.

التطبيق الجديد والذي يعتبر نسخة مشابهة جداً لمنصة تويتر، جاء في ما يبدو كمنافسة جديدة بين كل من "مارك زوكربيرغ" رئيس شركة "ميتا" و"إيلون ماسك" رئيس موقع "تويتر".

وجاء توقيت إعلان التطبيق الجديد في وقت شهدت فيه منصة تويتر تحديثات أثارت استياء عدد من المستخدمين، وسط فوضى شهدتها المنصة مؤخراً بعد شرائها من قبل "ماسك".

تطبيق جديد أم منسوخ؟

ليست هذه أول مره تقوم شركة ميتا بنسخ ميزات تطبيقات أخرى، فقد سبقت أن قلدت تطبيق سناب شات بأسلوب القصص اليومية، وتطبيق تيك توك بخاصية الفيديوهات القصيرة.

لكن تطبيق "ثريدز" جاء بعد أن توعد إيلون ماسك بما يشبه تحدي النزال مع زوكربيرغ، ليرد عليه الأخير بطلب تحديد المكان، ولكن على حين غرة قام مارك بنشر تطبيقه الجديد، مستنسخا معظم خصائص تويتر.

من جهته لم يعلق ماسك على الموضوع بأي شكل على حسابه في تويتر، بينما نشر مارك على حسابه في انستغرام إعلان إطلاق الموقع الجديد "ثريدز".

https://www.instagram.com/p/CuVXmNWLvP3/

وفي مقطع الفيديو الذي نشره زوكربيرغ، ذكر أن "ثريدز" انطلق من أفضل ميزات انستغرام، لكنه يعتمد على النص كمحتوى أساسي للنشر، وأنه يمكن نسخ قائمة الحسابات التي يتم متابعتها في انستغرام إلى التطبيق الجديد منذ لحظة التسجيل فيه، وأضاف أنه "متحمس حتى يرى هذا الفضاء الجديد منفتحاً ولطيفاً".

https://www.instagram.com/p/CuVVaOMPNOT/

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً لمدير منصة إنستغرام "آدم موسيري" نشره عبر خاصية القصص على حسابه في انستغرام ، ظهر فيه مستلقياً على فراشه وهو يتحدث عن اللحظات الأولى من إطلاق التطبيق، حيث بدا متعباً من متابعة شؤون ملايين المستخدمين الجدد للتطبيق.

بينما اكتفى الحساب الرسمي لانستغرام بنشر مقطع فيديو قصير يعرض فيه شعار كل من "إنستغرام" و"ثريدز".

https://www.instagram.com/p/CuVZBNGtyIo/

بين "ثريدز" و "تويتر".

تفاعل المستخدمون بشكل واسع لنشر "تغريداتهم" الأولى على منصة "ثريدز"، معبرين عن مشاعرهم في استخدام التطبيق الجديد، والتي امتزجت بين الحماسة والسعادة والرغبة بالاستكشاف.

بينما أصرّ بعض مستخدمي تويتر على التأكيد أن المنصة الزرقاء ستبقى أفضل بالنسبة لهم لمشاركة محتواهم، معتبرين أن الحماسة لاستخدام التطبيق الجديد ستزول بعد فترة قصيرة.

ونشرت العديد من الحسابات المهتمة بمتابعة أخبار التكنولوجيا، مقاطع تشرح آلية عمل التطبيق الجديد، في محاولة لاستهداف ملايين المستخدمين الجدد على هذه المنصة الواعدة.

كما نشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع "الميم" التي تحاكي تجربتهم في الانتقال بين تويتر و"ثريدز"، وعبر بعضهم أن ما جرى يعتبر بمثابة الضربة القاضية لتويتر.

وسخر الآخرون من أسلوب ثريدز بنسخ جميع مزايا تويتر، واعتبروا أنه لن يكون بأي شكل من الأشكال منافساً للموقع الأزرق.

مزايا التطبيق الرئيسية

مرتبط بمنصة إنستغرام ويمكن نقل قائمة الحسابات التي يتم متابعتها بشكل مباشر.

يسمح باستخدام 500 حرف أو رمز في نص الفقرة الواحدة (التغريدة).

يمكن تضمين الصور ومقاطع الفيديو والروابط في النصوص.

يكون الحساب موثقاً إن كان حساب انستغرام موثق بالأصل.

يمكن إلغاء النص بعد نشره لكن لا يمكن التعديل عليه.

محددات التطبيق