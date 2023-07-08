Getty Images فان دير سار استقال من منصبه كمدير تنفيذي لأياكس الهولندي بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا

تعرض إدوين فان دير سار، حارس مرمى منتخب هولندا ومانشستر يونايتد وأياكس السابق، لنزيف في المخ، وقالت عائلته إن حالته "مستقرة لكنها ما زالت مقلقة".

ودخل فان دير سار، البالغ من العمر 52 عاما، العناية المركزة، يوم الجمعة، في مستشفى في كرواتيا، حيث كان يقضي عطلته.

وقال نادي أياكس الهولندي في بيان نيابة عن زوجته: "سيبقى في العناية المركزة في الوقت الحالي".

واستقال حارس المرمي السابق من منصبه كرئيس تنفيذي لأياكس في مايو/آيار الماضي، بعد أن احتل الفريق المركز الثالث في الدوري الهولندي وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2009.

واعتزل حارس المرمى الدولي السابق، الذي خاض 130 مباراة دولية مع منتخب بلاده، كرة القدم بعد رحيله عن مانشستر يونايتد في 2011، ثم انضم إلى مجلس إدارة أياكس في 2012، وبعد ذلك أصبح الرئيس التنفيذي للنادي في 2016.

شارك الدولي الهولندي في 266 مباراة مع الشياطين الحمر، وساهم في الفوز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2008.

كما لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فولهام، وفي الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

وأظهرت هذه الأندية وعدد من الزملاء السابقين الدعم لفان دير سار، والتمنيات بالشفاء.

وقال نادي أياكس: "إن النادي وعائلة فان دير سار، تشعر بالامتنان وتأثرت بعمق برسائل الدعم العديدة".

عالم كرة القدم لفان دير سار

هناك إجماع في أوساط كرة القدم على دعم فان دير سار، أملا في أن يتعافى.

اكتسب فان دير سار سمعة جيدة جدا، أولا كحارس مرمى رائع، مع أياكس ويوفنتوس وفولهام ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى المنتخب الهولندي، ثم عندما أصبح مسؤول في أياكس ومع جمعية الأندية الأوروبية المؤثرة.

تحدثت معه في اسطنبول، في يوم نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، وأخبرني عن التأثير المحتمل لأندريه أونانا على نتيجة المباراة، وكذلك عن فترة المدير الفني إريك تن هاغ في مانشستر يونايتد وكذلك خططه المستقبلية.

واجه فان دير سار صعوبات كبيرة في موسمه الأخير مع أياكس، لكن على الرغم من رحيله عن النادي، فقد أعطى انطباعا بأنه شخص لا ينوي البقاء خارج اللعبة لفترة طويلة.

وبالنسبة لحالته والوقت الذي يمر به، يمكن التفكير في بعض المواقف الإيجابية في حياته، منها تعافي زوجته آن ماري، التي عانت من نزيف في المخ عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد في 2009، وكذلك تدهور حالة السير أليكس فيرجسون، في 2018 وتعافيه بعدها.

أوساط كرة القدم قلقة نيابة عن فان دير سار. هناك الكثير من التمنيات الطيبة في الأماكن العامة والخاصة وهي تستوعب هذا الخبر.