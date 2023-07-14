PA Media تنتظر النجمة التونسية أنس جابر مواجهة أخيرة أمام ماركيتا فوندروشوفا

لم يتمالك سليم بلحاج نفسه لدى سؤاله عن مشاعره تجاه إنجازات النجمة التونسية أنس جابر، التي وصلت مرة أخرى إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

جاء بلحاج لتشجيع جابر في نصف النهائي يوم الخميس، واضعا على صدره العلم التونسي، ومصطحبا مجموعة متنوعة من صور اللاعبة التي يطلق عليها التونسيون لقب "وزيرة السعادة".

يقول المشجع التونسي، الذي يعيش في بريطانيا من 30 عاما، إنه حرص على الحضور لتشجيع المصنفة السادسة عالميا في مواجهتها ضد أرينا سابالينكا، واصفا مواطنته بأنها "فخر العرب".

لم تكن المواجهة سهلة بالنسبة للاعبة التونسية، التي تبلغ من العمر 28 عاما، فقد تغلبت بصعوبة على البيلاروسية المصنفة الثانية عالميا.

وبعد إقصاء حاملة اللقب الكازاخية، إيلينا ريباكينا، في ربع النهائي، ثم تجاوز عقبة سابالينكا، تنتظر النجمة التونسية مواجهة أخيرة أمام ماركيتا فوندروشوفا، التي فازت في دور نصف النهائي على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

BBC سليم بلحاج قبل دخوله لمشاهدة مباراة أنس جابر في نصف نهائي ويمبلدون

ولا تزال جابر تبحث عن لقبها الأول في بطولات التنس الكبرى، بعدما كانت وصيفة النسخة الماضية من بطولة ويمبلدون.

فخلال الصيف الماضي، وصلت إلى نهائي ويمبلدون، بعد مسيرة رائعة وأداء قوي، لكنها خسرت في النهاية أمام ريباكينا.

ورغم ذلك، حققت اللاعبة حينها إنجازا كبيرا فقد أصبحت أول عربية وأفريقية تصل إلى نهائي البطولة.

أداء رائع في موسم صعب

ومع أن اللاعبة التونسية عانت من جراء إصابتها خلال الموسم الحالي، وهو ما أثر على أدائها خلال بطولات أخرى، فقد استعادت لياقتها في بطولة ويمبلدون، وقدمت أداء رائعا في ملاعبها.

وفي مستهل ثالث بطولات التنس الكبرى، التي انطلقت في الثالث من الشهر الحالي، بدت جابر متفائلة، إذ قالت: "من الرائع العودة إلى هنا، فالعشب جميل جدا".

وبالفعل، سرعان ما عادت البسمة إلى وجه الشابة التونسية بعد تألقها مجددا على ملاعب ويمبلدون.

"أحب أن أمتع الجمهور بضربات رائعة"، هكذا قالت جابر بعد فوز سهل على البولندية ماغدالينا فريخ في مباراتها الأولى في البطولة في الرابع من الشهر الحالي.

ربما لم ترغب اللاعبة في رفع سقف التوقعات، حينها، لكن الآن أمامها فرصة كبيرة لتحقيق ما عجزت عنه العام الماضي، فمواجهة فوندروشوفا في المباراة الأخيرة بالبطولة قد لا تكون بنفس درجة صعوبة مباراتيها في ربع ونصف النهائي.

وعقب مباراتها في نصف النهائي، أعربت جابر عن تقديرها للمشجعين الذين دعموها خلال مشوار صعب.

ووسط صيحات الإعجاب والتصفيق من جانب الجمهور في ويمبلدون، قالت اللاعبة إنها تشعر بـ"الفخر" بما حققته، مضيفة أنها تعمل على "تحويل الطاقة السلبية إلى أخرى إيجابية".

أما فوندروشوفا، المصنفة 42 عالميا، فقد أقرت بأنها "لم تتوقع يوما" أن تؤدي بصورة جيدة على الملاعب العشبية. لكنها بالفعل حققت إنجازا كبيرا وصعدت إلى النهائي المقرر إقامته يوم السبت المقبل.

وتخوض اللاعبة التشيكية ثاني نهائي كبير في مسيرتها، فقد حلت وصيفة في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2019، حين كانت تبلغ من العمر 19 عاما.

ولكن النجمة التونسية ستسعى جاهدة للثأر بعد هزيمتها أمام فوندروشوفا في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

وتتساوى اللاعبتان في سجل المواجهات بينهما، حيث فازت كل منهما في ثلاث مرات من أصل ست مواجهات.

وقالت أنس جابر تعليقا على المواجهة المرتقبة: "ماركيتا لاعبة جيدة، وخسرت مرتين أمامها هذا العام، لذا أسعى للثأر مرة أخرى".

ويتمنى بلحاج، وغيره من مشجعي أنس جابر، ألا تخوض المباراة النهائية وهي تحت ضغوط، كما حدث معها في نسخة البطولة من العام الماضي، حتى يتسنى لها التتويج بأول لقب في بطولات التنس الكبرى.